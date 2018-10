Schlumbl bewacht den Rathausplatz

Jetzt hat die Schlumbl, das traditionelle Kerwesymbol, den Rathausplatz und die Seckenheimer Planken im Blick – ein Novum, denn zum ersten Mal, seit der Bund der Selbstständigen (BDS) 1993 den Kerwesonntag wieder belebte, hängten die Kerwefreunde Seckenheim die Puppe an dieser Stelle auf. wo sie nun vier Tage lange auf die Feierlichkeiten aufmerksam machen soll.

Schon seit Tagen saß die Schlumbl, herausgeputzt fürs Fest, bei „Rath - Alles für Haus und Garten“ und wartete, bis sie von den Kerweborscht abgeholt wurde. Zum Kerweauftakt kamen diese zusammen mit vielen Schaulustigen auf den Parkplatz vor dem Geschäft von Sigrid und Jochen Rath. Die „Heddesema Zahlekracher“ umrahmten das Geschehen musikalisch, bevor der neue „Kerweparra“, Stadtrat Ralph Waibel, in Frack und Zylinder vor die Bevölkerung trat. In Versform erinnerte er an die alte Tradition und an seinen Vorgänger Wilhelm Erny, ehe er seine „neue Braut“ in Empfang nehmen konnte und sich die Kerweprozession unter Führung von Norbert Bühler auf seinem Traktor in Richtung Rathaus bewegte. Hinter den Kerwe-Honoratioren waren die Jugendfeuerwehrleute unterwegs, die den legendären Seitzschen „Riwweleskuuche“ zum Verzehr an die Planken trugen. „Der Zug war diesmal etwas kurz“, bedauerte Claudia Wesch, die mit ihren Kindern gerne an der Kerweeröffnung teilnimmt.

Kippen und „kackbrauner“ Kiosk

Vor dem historischen Rathaus wartete unterdessen eine Menge in der Herbstsonne, um der Inthronisation der Schlumbl beizuwohnen. Doch bevor die Dame ihren Platz einnehmen konnte, wandte sich Waibel an sie: „Ich hätte dir gerne den Blick auf den „kackbraunen“ Kiosk erspart, aber die Kerwe sollte in diesem Jahr eben mitten im Ort eröffnet werden“. Er hatte Tipps parat, falls die Schlumbl mal die Toilette besuchen müsse oder auf der Hauptstraße zwischen den Gleisen radfahren wolle, warnte sie vor Kaugummi und Zigarettenkippen auf dem Rathausvorplatz, sprach über Sportstätten und dass sich manche Seckenheimer „wie im Irrenhaus“ gebärden. Er hoffe, dass man sich wie früher wieder vereinen könne. Denn: „Seggene ist der schönste Vorort weit und breit“. Dankesworte gingen schließlich an Fritz Deininger von der AWO, Jutta Schabacker vom Büchereifreundeskreis, Stefan Zieher vom Jugendrotkreuz und Stadträtin Marianne Seitz vom Rathausförderverein.

Während sich die Kerwegesellschaft auf dem Rathausplatz niederließ, gab es vor allem ein großes Gesprächsthema an diesem Tag: den „Zabbebrunnen“.

Brunnen auf Rädern

Frisörobermeister Salvatore Jaci schlug vor, ihn auf Räder zu stellen, dann könne er immer dahin gerollt werden, wo er gerade gebraucht werde. Matthias Müller von den Kerwefreunden, der in diesem Jahr die Kerweeröffnung organisierte, freute sich über den Zuspruch und stellte in Aussicht, dass die Schlumbl zukünftig immer vor dem Rathaus platziert werden soll. Apropos Schlumbl; „Zugezogenen“ Seckenheimern wie der aus Hessen stammenden Familie Weinreich war der Brauch ein Rätsel: Warum steht eine Puppe für das Volksfest? Und warum tut sie das am Fallschirmgeschirr aufgehängt? Und warum, fragte sich das Paar nicht zuletzt, könne die Schlumbl nicht auch ein Mann sein?

