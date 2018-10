Schlumbl übernimmt das Regiment

Die Seckenheimer Kerwe lebt. Ausgehend vom traditionellen dritten Sonntag im Oktober, feiert Seckenheim ein langes Kerwe-Wochenende. Die Kerwefreunde starten am Samstag, 20. Oktober, der Sonntag, 21. ist verkaufsoffene Straßenkerwe mit BdS, Musik und Vereinen, am Montag, 22. lädt die TSG zum Schlachtfest ins Schloss ein und die Kerwefreunde setzen mit der Entmachtung der Kerweschlumbl den Schlusspunkt.

Am Samstag, 20. Oktober um 14.30 Uhr wird die Kerweschlumbl bei Firma Rath, Seckenheimer Hauptstraße 105, durch den neuen „Kerweparra“ Ralph Waibel, die Kerweborscht und die musikalischen „Zahlekracher“ aus Heddesheim abgeholt. Begleitet vom DRK, der Freiwilligen Feuerwehr und den Trägern des traditionellen „Riwweleskuchä“, zieht der Tross zum Seckenheimer Rathaus. Hier redet der „Kerweparra“, die Schlumbl wird inthronisiert und die Kerwefreunde sowie das Team um Ute Wesch bewirten deftig und süß.

Der Kirchweih-Sonntag, 21. Oktober beginnt mit der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert um 10.30 Uhr in der St. Aegidiuskirche. Seit 25 Jahren gibt es dann mittags die Straßenkerwe. Seit dieser Zeit kämpft man, während der Feststunden zwischen 13 und 18 Uhr doch auf die Durchfahrt von OEG-Zügen durch die autofreie Seckenheimer Hauptstraße zu verzichten. Was in Feudenheim seit Jahren möglich war, ist jetzt erstmals für Seckenheim gelungen und alle Verantwortlichen atmen auf, dass bisher zum Glück nichts Ernsthaftes passiert war.

Auch in der Zähringer-, Kloppenheimer-, Offenburger- und Badenweiler Straße (Nähe Wasserturm), werden sich Händler beteiligen. Aktuell liegen dem BdS-Seckenheim über 30 Anmeldungen vor. Der Startschuss fällt mit Prominenz und Kerwebüttel Meinrad Blümmel um 12.30 Uhr vor der BdS-Geschäftsstelle in der Seckenheimer Hauptstraße 129. Danach öffnen die Geschäfte. Zuvor präsentierten die örtlichen Lokale schmackhaftes aus ihren Küchen. Bis 18 Uhr ist nun ein Kerwebummel auf der Kerwemeile bei buntem Kerwetreiben angesagt, mit Aktivitäten auf den Straßen und in den Geschäften.

Palatino Blues Band spielt

Zu dieser Vielfalt kommen Akteure und Angebote aus den Reihen der Vereine und Organisationen. AWO und SPD Ortsverein bieten ab 13 Uhr Kerwekaffee im Rathaus, außerdem spielt hier die Palatino Blues Band ab 15 Uhr. Vor dem Rathaus bewirten die „Seebärchen“ und breiten die Büchereifreunde den Bücherflohmarkt aus. Kinder dürfen hier auch basteln. In der Kloppenheimer Straße 37, im Kerwehof des Sängerbund 1865, wird ab 11 Uhr mit Schweinepeffer und mehr, sowie über den Tag verteilt, Chormusik serviert. Die TSG öffnet am Badischen Hof ihr TSG-Bistro und bietet selbstgebackene Kuchen, Kaffee und Weißwurst-Hotdogs an. An vielen Stellen gibt es Proben, Info-Stände, Gewinnspiele oder Mitmachangebote.

Das Heimatmuseum betreibt sein Kerwecafé in der Schreinerei Senn, Kloppenheimer Straße 32, öffnet das Museums, in der Kloppenheimer Straße 20, und lädt zu einem Rundgang durch das Historische Seckenheim mit Wilhelm Stamm ein, Treffpunkt ist 14 Uhr am Rathaus. Bei Lottermanns kleinem Handarbeitsmuseum ist der Hof offen und die „Rockin Daddys“ treten auf. Der Förderverein Friedhof informiert ebenfalls an der Hauptstraße über seine Arbeit und noch an anderen Stellen wird es weitere Kerwe-Aktivitäten gaben.

