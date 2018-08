Schmuck und Geld gestohlen

Anzeige

In der Seckenheimer Hauptstraße, in Höhe der Ettlinger Straße, ist es am Mittwoch zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte laut Angaben der Polizei von gestern die Balkontür der Wohnung aufgehebelt und war so ins Innere gelangt.

Mehrere Räumlichkeiten wurden von dem Unbekannten nach Wertgegenständen durchsucht, wobei ihm eine Spardose mit Münzgeld und eine Geldkassette in die Hände fielen. In der Kassette befanden sich unter anderem fünf goldene Armreifen, eine Goldkette sowie Ohrringe im Wert von mehreren hundert Euro.

Polizei sucht Zeugen

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 oder dem Polizeiposten Mannheim-Seckenheim unter Telefon 0621/48971 in Verbindung zu setzen. pol