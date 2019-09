Schnürles-Turnier: Jetzt anmelden

Die TSG Seckenheim lädt zum Albert-Treiber-Gedächtnisturnier am Samstag, 7. Dezember, in die Richard-Möll-Sporthalle ein. zu diesem Schnürless-Turnier (Fußballtennis) sind teilnahmeberechtigt nur Mannschaften mit mindestens drei Spielern.

Dem Gewinner des Turniers winkt ein Wanderpokal, ansonsten ist die Teilnahme wichtiger als der Sieg. Die Meldegebühr beträgt 30 Euro pro Mannschaft. Turnierbeginn 9.30 Uhr. Der Spielplan wird nach Eingang der Meldungen erstellt. Es ist zu beachten, dass die Zahl der möglichen Teilnehmerteams begrenzt ist.

Meldeschluss ist Sonntag, 18. November. Für Bewirtung ist am Turniertag gesorgt. Meldungen oder Rückfragen unter der Telefonnummer 0621/4 81 44 24 oder per E-Mail an die Adresse werner.dieing@cmr.de. hat

