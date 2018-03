Schöne Stunden verbracht

Anzeige

Bis man für die Winterfeier von Arbeiterwohlfahrt (AWO), Sozialdemokratischer Partei (SPD) und Naturfreunden einen gemeinsamen Termin gefunden hatte, war der Winter schon fast vorbei. Dennoch kamen in den mit Frühlingsblumen dekorierten Lore-Marzenell-Saal des SV-Vereinshauses etliche Mitglieder und Freunde der drei Organisationen, um miteinander einige gemütliche Stunden in angenehm-lockerer Atmosphäre zu verbringen. Die Chefin der örtlichen SPD, Evi Korta-Petry, begrüßte die Gäste, die sich am großzügigen Kuchenbüfett bedienen durften.

In seinem Grußwort ging der Landtagsabgeordnete Boris Weirauch auf die SPD-Mitgliederabstimmung ein und sprach sich für eine Beteiligung der Sozialdemokraten an der nächsten Bundesregierung aus. Nur so sei es möglich, mitzugestalten. Zwar befinde sich die SPD in einer schwierigen Phase, dennoch zeigte er sich zuversichtlich, dass diese überwunden werde.

Manfred Falkenberg präsentierte ein Gripperezept von Kurt Tucholsky, ehe das „Fer umme-Quintett“, mit Clemens Schlenkrich, „Ossi“ Wohlfart, Reginald Blümmel, Jürgen Schnabel und Jürgen Zink, mit frohgemuter Musik den Nachmittag temperamentvoll umrahmte.