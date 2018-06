Schönes Fest trotz Fußballweltmeisterschaft

Anzeige

Michael Thomé war stolz auf seine Mannschaft, die sich von Jahr zu Jahr verjüngt und vergrößert. Auch neue Gartenbesitzer brachten sich beim Sommerfest ein, hieß es weiter. Selbst wenn derzeit alle 85 Gärten vergeben sind, machte der Vorsitzende auf die Warteliste aufmerksam, auf der sich Interessierte eintragen lassen können. Bevorzugt werden die Parzellen an Familien vergeben. Dass Kinder in der Kleingartenanlage,, die auch als Naherholungsgebiet dient, einen hohen Stellenwert haben, zeigt auch der Spielplatz. Erst kürzlich wurde in Eigenregie die Sandkiste erneuert. In Eigenarbeit soll auch das Dach des Vereinsgebäudes renoviert werden. Der Erlös des Festes wird in die Sanierung fließen. sane

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018