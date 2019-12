Schönes und Kreatives aus zweiter Hand

Der kleine Second-Hand-Weihnachtsmarkt auf der Galerie des Heimatmuseums Seckenheim ist eröffnet. Die nächste Gelegenheit, sich von der kreativen Vielfalt anstecken zu lassen, besteht am Sonntag, 8. Dezember, von 15 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 15. Dezember, von 15 bis 19 Uhr. Es ist die besondere Atmosphäre der Museumsgalerie, die schöne Gegenstände aus zweiter Hand zugunsten der Museumsarbeit so attraktiv erscheinen lassen. Was die Mitglieder des Museumsvereins in monatelanger Arbeit zusammengetragen haben, das kann sich nämlich wahrlich sehen lassen.

Der komplette Erlös aus diesem besonderen Adventsmarkt kommt der Museumskasse zugute. Im urigen Bereich der Galerie sind an beiden Seiten und in der Mitte nicht nur traditionelle sowie außergewöhnliche Gegenstände im Angebot, Deko-Ideen werden sogar kostenlos weiter gegeben.

Neben der Riege der Weihnachtsmänner mit ihren klassischen oder originellen Gestalten, dazu eine Reihe wunderschöner Engel und Spieluhren, Gebäckdosen, originellen und schöne Teller, allerlei Kerzen, dazu eine Krippenausstellung, die allein schon sehenswert ist, bestehen doch die Exponate aus unterschiedlichsten Materialien. Dann hat es Christbaumschmuck in allen Größen, auch leuchtende Exemplare mit und ohne Stecker sowie weitere festliche Geschenkideen. Dass das Museumsteam dazu Glühwein, heiße Getränke und Gebäck anbietet, gehört natürlich auch zu einem weihnachtlichen Markt. hat

