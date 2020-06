Schon 50 Jahre Priester

Georg Röser aus Seckenheim ist bereits seit 50 Jahren Priester. © SSE Rheinstetten

„Seckenheim stand am Pfingstsonntag (17. Mai 1970) ganz im Zeichen des hochfeierlichen Primizamtes des Neupriesters Georg Röser, der am Altar seiner Heimatkirche sein erstes Messopfer zelebrierte.“ Hanns Maiers Artikel, zwei Tage später im Mannheimer Morgen erschienen, beschrieb jenes Ereignis, das nun, 50 Jahre später, die Pfarrgemeinde St. Aegidius gerne bei einem Jubiläumsgottesdienst mit anschließendem Empfang mit ihm gefeiert hätte. Doch die Corona-Pandemie verhinderte das.

Am 17. Juni 1943 in Seckenheim geboren, wuchs Georg Röser mit großem Familienverband im Umfeld der katholischen St. Aegidiuskirche auf, war Ministrant und Oberministrant, erlebte prägende Jahre mit Pfarrer Franz Völker und wurde nach dem Theologiestudium am 7. Mai 1970 in Freiburg zum Priester geweiht. An Pfingstsonntag feierte er im festlich geschmückten Seckenheim 1970 Primiz.

Heute verbringt Georg Röser seinen Ruhestand als Subsidiar im Pfarrhaus in Rheinstetten-Forchheim, in deren Pfarrei St. Martin er nach wie vor die Kolpingsfamilie in Forchheim begleitet, für Seelsorge und Gottesdienste im Caritas-Pflegeheim St. Martin Forchheim sowie nach Möglichkeit für liturgische Dienste in Absprache mit dem Team der Seelsorgeeinheit Rheinsttetten zur Verfügung steht.

Für die Seckenheimer St. Aegidiusgemeinde hatte Pfarrer Markus Miles im jüngsten Pfarrblatt öffentlich, und wie viele Pfarrangehörige auch persönlich, gratuliert, denn die Verbindung zu Seckenheim ist nach wie vor eng, und das weit über die Familie hinaus. Daher hofft man auch, das Jubiläum zu gegebener Zeit nachfeiern zu können. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020