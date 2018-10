Schubert-Messe in St. Aegidius

Der Besuch des französischen Gastchors „Clair Matin“, mit ihrem Dirigenten Sébastien Portelli, vom 19. bis zum 23. Oktober, steht in der Pflege wechselseitige Kontakte zu Chören aus Toulon, der französischen Partnerstadt Mannheims, seit 1966. In zahlreichen gegenseitigen Besuchen wurde auch musikalisch die „Jumelage“ gepflegt. Die gemeinsame Interpretation der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert im liturgischen Rahmen des Seckenheimer Kerwe-Gottesdienstes in der St. Aegidiuskirche, am Sonntag, 21. Oktober, um 10.30 Uhr, aufgeführt wird die selten komplett dargebotene Fassung für Blasorchester und Chor, bildet das Herzstück der musikalischen Begegnung. Schon am Samstag, 20. Oktober, laden beide Chöre zu einem Begegnungskonzert um 17 Uhr ebenfalls in die St. Aegidius-Kirche ein. Der Eintritt ist jeweils frei. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018