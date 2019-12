Schüler putzen Stadtteil heraus

Es fing alles mit ganz normalem Schulunterricht an: Mit ihrer neunten Klasse hatte die Lehrerin Franziska Fritz im Rahmen des bilingualen Geographieunterrichtes am Lessing-Gymnasium das Thema Plastikverschmutzung der Meere auf dem Stundenplan. Und dazu gehörte auch eine Säuberungsaktion mit ihren Schülern entlang des Neckarufers zwischen der Schule und der Kurpfalzbrücke. „Wir haben sehr viel eingesammelt“, so Fritz – am Ende stapelten sich die Säcke voller Müll, die die Stadt Mannheim am nächsten Tag abholte.

Bei dieser Aktion war auch die in Seckenheim wohnende Lessing-Schülerin Laura dabei, und sie fühlte sich besonders angesprochen von dieser Putzaktion: Nicht nur das Neckarufer zwischen Lessing-Gymnasium und Kurpfalzbrücke ist verschmutzt, auch „Seckenheim ist sehr dreckig!“, wie sie sagt. Sie hat daher eine weitere Putzaktion ins Leben gerufen und ihre Freunde über den Nachrichten-Dienst WhatsApp dazu eingeladen, mitzumachen.

Und es dauerte nicht lange, da war sie nicht mehr alleine: 15 weitere Schulkameraden und Freunde hatten ihre Hilfe und Unterstützung angeboten. Die kamen nicht alle aus Seckenheim, die reisten aus Friedrichsfeld, aus Käfertal, der Neckarstadt, aus Altrip, Sandhofen, Edingen und Neckarhausen sowie aus der Mannheimer Innenstadt an. Neben Laura hatten Cornelia, Vaia, Annabel, Liël, Louise, Jonas, Teresa, Dennis, Miguel, Nico, Benjamin, André, Alena, Talea und Arwen nur ein Ziel: Seckenheim soll sauberer werden, der Müll wurde eingesammelt.

Und wie schon bei der Müllsammelaktion an der Schule hatte die Stadt Mannheim auch bei dieser Aktion wieder Handschuhe und Müllgreifer zur Verfügung gestellt, ebenso wie Müllsäcke. Am vergangenen Samstag war es soweit: Geplant war zunächst vom Bahnhof zu den ehemaligen Kasernen zu laufen und auf dem Weg dorthin die Straßenränder und Gehwege zu säubern, um dann auf dem Rückweg noch am Seckenheimer Neckarufer den Müll einzusammeln. Um kurz nach Mittag ging es los, da waren alle Jugendlichen noch motiviert und engagiert, denn da wussten sie noch nicht, was alles auf sie zu kommen wird.

Neckarufer ist als Nächstes dran

Knapp zwei Stunden später waren sie gerade Mal bis zu den ehemaligen Kasernen gekommen und acht Müllsäcke waren schon voll. „Das ist voll krass, was da alles an Müll rumliegt“, sagte einer der Jugendlichen und berichtete von Kabeln, Sägeblättern, Unmengen Flaschen, Hausmüll, weggeworfenen Klamotten, tausenden Zigaretten-Stümmeln und vielem mehr, was die Menschen einfach wegwerfen, und noch nicht einmal in Mülltonnen oder in Mülleimern entsorgen:

„Wir waren danach erst mal Platt“, so Laura. Sie spricht von der körperlichen Anstrengung und auch von der moralischen Hintergedanken: „Warum machen die das, warum schmeißen die einfach so alles in die Landschaft?“

Die Säcke waren voll, die Luft war raus, einige weiße Schuhe etwas verdreckt, die Zeit war um: Laura entschied zum Abbruch: „Das Neckarufer haben wir jetzt noch nicht sauber gemacht, aber das kommt noch“, da ist sie sich sicher. Ob es noch im Dezember reicht, konnte sie noch nicht sagen, aber spätestens im Januar soll die Aktion wiederholt werden, dann soll der Neckar wieder an einem sauberen Ufer und an einem sauberen Seckenheim vorbei fließen können.

