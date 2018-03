Schule öffnet ihre Türen

Anzeige

Die Werkreal- und Realschule Seckenheim in der Zähringer Straße 66 lädt zum „Tag der offenen Tür“ ein. Am Samstag, 17. März, beginnt er um 11 Uhr mit einer Infoveranstaltung über diese weiterführende Schule, besonders für Eltern von Viertklässlern, aber auch für alle anderen Interessierten.

Bis 14 Uhr können die Gäste bei einem Rundgang durch das Schulhaus ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm erleben: Schüler und Lehrer präsentieren ihre Leistungen in allen Bereichen von der Technik bis zur Musik.

Auch das Sportliche kommt nicht zu kurz: Wer gerne hoch hinaus will, kann das an der Kletterwand in der Schulturnhalle ausprobieren. Und natürlich darf auch das leibliche Wohl an einem solchen Tag nicht fehlen. Förderverein, Elternbeirat und verschieden Klassen bieten süße und deftige Leckereien an. red