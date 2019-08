„Schultzes“ kommen an

Sie harmonisieren gesanglich wie instrumental, sind musikalisch wie privat ein eingespieltes Team, die „Schultzes“. Mit ihrem Charme und ihrer Spielfreude überzeugten Petra Arnold-Schultz und Jürgen „Mojo“ Schultz nicht zum ersten Mal im „Prinz Max“ in Seckenheim.

Die Gaststube musste diesmal als Spielort herhalten, denn an Open Air war leider nicht zu denken. „Schultzes“ aber ließen sich davon nicht abschrecken, im Gegenteil. Die enge Kleinstbühne und der unmittelbare Kontakt zum Publikum, das motivierte, und so war es ein prächtiger Abend.

Petra Arnold-Schultz (Bass) und Jürgen Schultz (Gitarre) kommen aus dem Odenwald und aus der Pfalz und sie sind in der Region an Rhein, Neckar und Weschnitz musikalisch zuhause. Durch unzählige Auftritte als „Schultzes“ oder in anderen Formationen haben die Musiker sich in der hiesigen Musikszene einen Namen gemacht.

Kein Wunder also, dass der „Prinz Max“ voll besetzt war, denn wer Blues, Country, Swing und Rock so verbindet, der kommt an und sorgt für einen unterhaltsamen Abend. Dass daneben Petra Arnold-Schultz noch locker und humorvoll durchs Programm führt, ist ein weiterer Pluspunkt, honoriert von den begeisterten Gästen mit anhaltendem Beifall. hat

