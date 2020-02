Schwarze Strümpfe und alte Orden

Insulana-Präsidentin Bianca Erbs brachte es gegen Ende des traditionellen Frotzelkommers auf den Punkt. „Es ist einfach schön mit euch“, sagte sie und meinte damit die Freundschaft der Fasnachter vom Unteren Neckar, die In-Zabb-Schlabb-Ku-Kä. Da wären auch einige der sogenannten großen Vereine neidisch, denn hier herrscht Freundschaft, man unterstütze sich gegenseitig, und alle paar Jahre gibt es auch eine große Gemeinschaftssitzung.

Doch einmal im Jahr, da wird auch ganz ordentlich gefrotzelt. Und so hatten sich die Fasnachter wieder im Gartengeschoss des Horst-Schroff-Seniorenpflegezentrums eingefunden, um die Kampagne Revue passieren zu lassen und auch so manchen Seitenhieb auszuteilen. Davon gab es an diesem Vormittag genug. Doch zuerst begrüßte Zabbe-Präsident Andreas Eder alle anwesenden und dankte vor allem Heimleiterin Dagmar Hinterberger für die Gastfreundschaft.

Rüge für Insulana-Ritter

Mit dem Kurpfälzer Narrenmarsch hatte bereits die Zabbe-Combo mit Jürgen Zink, Jürgen Wohlfahrt, Clemens Schlenkrich und Blümmel die Fasnachter willkommen geheißen. Sie sorgten auch für die weitere musikalische Begleitung und hatten gleich noch zu jedem der Vereine, die Eder nun vorstellte, das passende Lied parat.

Da waren die Insulana aus Ilvesheim mit Prinzessin Yvonne I, die Zabbe aus Seckenheim mit dem Prinzenpaar Nathalie I. und Dennis I, die Schlabbdewel aus Friedrichsfeld mit der amtierenden Prinzessin Denise Baier, die Kummetstolle aus Neckarhausen mit Prinzessin Imke I. und die Kälble aus Edingen mit Prinzessin Jessica II.

Nachdem Eder auch noch die derzeit außer Amt befindliche Bürgerserviceleiterin Lena Lawinger sowie die Stadträte Marianne Seitz und Alexander Fleck begrüßt hatte, konnte es auch schon losgehen mit dem Frotzeln. Zuerst gab es aber noch einen Dank an die Insulana und vor allem Klaudia Fleuchaus für den bestens organisierten Umzug, der tags zuvor durch Ilvesheim zog. Rügen gab es aber für die Ritter der Ilvesheimer Prinzessin, die sie nach einer Veranstaltung nicht ordentlich nach Hause brachten und auch nicht auf ihr Zepter aufpassten. Außerdem war beim Kräppelkaffee das Essen viel zu schnell ausverkauft.

Gleiches galt für die Schlabbdewel-Sitzung, da gab es noch vor dem Beginn der Sitzung kein Cola Zero mehr, bei den Kälble war an der Bar der Asbach ausgegangen, und es musste Nachschub organisiert werden. Leichte Sprachschwierigkeiten bei den Namen der Prinzessinnen und Präsidenten hatte wohl Schlabbdewel-Sitzungspräsident Mathias Baier, wofür er später von Kummetstolle-Präsident Marius Ebert sogar ein Ringbuch mit allen Namen der Präsidenten, Prinzessinnen und Prinzen überreicht bekam.

Nachhilfe beim Reden

Der wiederum „solle mal eine Benimmschule besuchen“, so Eder. Ebert war den Hoheiten nämlich des Öfteren bei ihrem Motto ins Wort gefallen: „Das geht gar nicht“. Baier betonte, dass für ihn, entgegen einer Äußerung eines Ehrenpräsidenten, die Garde immer an erster Stelle komme: „Sie sind unser Aushängeschild.“ Während auch die Presse ihr Fett wegbekam, bat dagegen der arg gescholtene Marius Ebert: „Das ist erst mein zweites Jahr, ich bin lernfähig.“ Aber austeilen konnte er auch: So gab es für Zabbe-Vize Alexander Schulz Nachhilfe beim Reden oder für Kälble Präsident Kevin Hockenberger ein paar schwarze KVK-Socken, da er zum Smoking weiße Strümpfe getragen hatte. „Das geht ja gar nicht“, fand Ebert.

Hockenberger wiederum bedankte sich mit einem Kummetstolle-Orden aus dem Jahre 1963/64, den er bei einer Veranstaltung bekommen hatte. Ebenso wie Insulana-Präsidentin Bianca Erbs stellte er aber fest, dass ja eigentlich schon alles gesagt sei. „Lasst uns so weiter machen wie bisher. Um diese Freundschaft werden wir von vielen Vereinen beneidet“, so Bianca Erbs zum Abschluss.

Eine Rüge gab es am Ende noch von Diakon und Schlabbdewel-Senator Albert Lachnit. In der Calvin-Kirche in Friedrichsfeld hatte es einen ökumenischen Fasnachtsgottesdienst gegeben, bei dem aber keiner der Vereine anwesend war. Das wünsche er sich in zwei Jahren besser, so Lachnit. Mit der Musik der Zabbe-Combo und der Stärkung in Form von Pizzabrötchen ging der Frotzelkommers dann zu Ende.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.02.2020