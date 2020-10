Seckenheim: Klais-Orgel klingt auch nach 25 Jahren noch

Vor 25 Jahren, am 7. Oktober 1995, ist die Klais-Orgel in der Erlöserkirche in Seckenheim eingeweiht worden. Grund genug, dies mit festlichen Klängen zu feiern. Michael A. Müller aus Leimen setzte sich wieder einmal auf den Orgelbock und zeigte, was das Instrument so alles zu bieten hat.

Trotz der steigenden Corona-Zahlen konnte Gemeindediakonin Claudia Krüger mit Worten aus dem Psalm

...