Seemannslieder begeistern

Die Vorsitzende der katholischen Senioren, Ria Schmich, legte einen erfrischenden Stapellauf in die Sommerpause hin. „Nimm’ mich mit, Kapitän, auf die Reise“ hieß das Motto, und die Rheinauer Seebären bereicherten den Seniorennachmittag im Pfarrheim der St. Bruder Klaus-Pfarrei gerne mit ihren bunten Liedvorträgen.

Das „Sommerfest“ begann wie stets mit einem geistlichen Impuls, gefolgt von einem leckeren Mittagessen. Zwischen Mittagessen und Kaffee folgte zur Freude der Senioren der Auftritt der „Seebären“, die soziales Engagement zeigten und trotz Urlaub sowie gesundheitsbedingter Ausfälle zahlreich nach Edingen gekommen waren. Großer Aufforderung bedurfte es nicht, die Senioren zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitschunkeln zu bewegen.

Und wie es sich für Seemannslieder gehört, Begeisterung und Freude schlugen hohe Wellen. Gäste wie Akteure waren sich am Ende des Nachmittags einig: Es war ein gelungener Festtag und ein schöner Nachschlag zu 45 Jahren Seniorenwerk der St. Bruder Klaus-Pfarrei im vergangenen Jahr. Für Leib und Seele war es ein sehr guter Auftakt in die Ferien. Es dürfte sicher sein, dass die „Seebären“ beim Wort genommen werden, weil sie in ihrem Schlusslied versprachen: „Dankeschön und auf Wiedersehen, denn die Zeit mit dir, war so schön, denn die Zeit bei euch, sie war so schön“.

Der nächste Treff findet am 11. September, ab 14.30 Uhr, im Pfarrheim statt. Lokal-Referent Bernhard Seubert führt die Teilnehmer in besondere Ecken und Nischen des Luisenparks, von wo er herrliche Bilder mitbringen wird. hat

