Sehr viel Dreck landete in Säcken

Aus organisatorischen Gründen startete der Siedlerverein schon vor einer Woche und säuberte das Suebenheimer Wäldchen sowie den Bereich am Friedhof. Ausgehend vom Glascontainer am Wäldchen setzte sich eine stattliche Gruppe, vom Enkel bis zum Großvater, in Bewegung. Im beliebten Suebenheimer Wäldchen konnten die Suebenheimer Aktivisten um den Vorsitzenden des Siedlervereins, Hermann Krauß, etliche Säcke mit Unrat füllen. Sie holten aus dem Gestrüpp und zwischen den Bäumen heraus, was dort nicht hingehört, wie Flaschen, Plastikmüll, Umverpackungen, jede Menge Papier und Sperrmüllteile.

Das gleiche Bild mussten die Schaffer des Sportanglervereins 1953 hinnehmen, die sich dem Koordinator der Seckenheimer Putzaktion, dem SAV-Vorsitzenden Christian Schabacker, anschlossen. Rund um den Bootsplatz bis zur Ilvesheimer Brücke war Strecke des SAV, der Bruderverein übernahm bis zur Autobahn. Genug Dreck landete so auch in den Säcken des AC 1921. Die Seckenheimer Jäger sammeln Unrat rund um den Dossenwald, bei der Jagdhütte sowie entlang der Autobahn Mannheim-Frankfurt. Die Gartenfreunde waren rund um ihre Anlage am Sommerdamm aktiv und die Kollegen vom Kleingartenverein Heckweg putzten schnell und gründlich rund um ihr Areal bis hin zur Möll-Sporthalle.

Ob Vereinsvorsitzende oder Mitglieder, die putzenden Organisationen verdienten sich das Lob des bisherigen IG-Vorstandsmitglied Schabacker, der für die Helfer heiße Würstchen, Kaffee und Kuchen am Bootsplatz bereit hielt. Für die AWO zogen sich Vorsitzender Fritz Deininger sowie Bezirksbeirätin und SPD-Chefin Evi-Korta-Petry die Handschuhe an und versuchten mit viel Energie hunderte von Kippen unter erschwerten Bedingungen zwischen den Fugen der Pflastersteine auf den Planken herauszuholen. Während die RNV ihren Bahnsteig am Rathaus täglich säubert, wird der Platz unter den Arkaden des Rathauses von der Stadt viel zu selten geputzt Das will Evi Korta-Petry und der Bezirksbeirat ändern. Außerdem hat das Rathaus durch seine Funktion als Unterstand zur OEG-Haltestelle schon erheblichen Schaden genommen.