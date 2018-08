Seilspringen vor 1000 Zuschauern

„Vor voller Halle aufzutreten, das passiert auch nicht alle Tage.“ Catharina Rothhaas blickt mit Freude auf das Abenteuer Shanghai zurück. In der größten Stadt Chinas nahm sie mit acht weiteren Vereinskameradinnen der TSG Seckenheim an der Weltmeisterschaft im Rope Skipping teil. Seilspringen vor mehr als 1000 Fans in einer mit den Fahnen der Nationen geschmückten Halle, das beeindruckte vor allem auch die ganz jungen Teilnehmerinnen, weiß Trainerin Rothhaas, die zur Abteilungsleitung zählt und selbst bei der WM startete.

Die 20-jährige Medizinstudentin hat ebenso wie ihre Mitstreiterinnen „viele Gänsehauterlebnisse“ erfahren dürfen. Und die Chemie zwischen den Teilnehmern stimmte auch, berichtet Catharina Rothhaas. Wenn man nicht selbst auf der Matte stand, dann wurden andere Sportlerinnen unterstützt. 600 Springer nahmen an der Weltmeisterschaft teil. Die deutsche Delegation zählte 120 Teilnehmer, davon neun von der TSG Seckenheim. Gemeinsam machte man sich auch in die chinesische Metropole auf, um Sehenswürdigkeiten wie den Shanghai Tower oder den Fernsehturm Oriental Pearl Tower zu besichtigen.

Faszinierend, so Trainerin Rothhaas, waren auch Schauwettkämpfe und hilfreich die Tipps internationaler Trainer. „Besonders eindrucksvoll präsentierten sich die Asiaten bei den Geschwindigkeitskategorien“, zeigt sich die deutsche Rope Skipperin immer noch beeindruckt. Das kommt nicht von ungefähr. Täglich trainieren die Sportler aus Fernost mindestens eine Stunde High Speed, weiß die Studentin.

Finanzielle Hürde genommen

Das Abenteuer Shanghai währte für die TSGler elf Tage. Nach langen Flügen bezogen sie in einem Hotel Quartier, in dem alle deutschen WM-Springer untergebracht waren. Dafür hatten die TSG- Sportlerinnen zuvor engagiert gekämpft. Sportlich war die Qualifikation schon vor der Deutschen Meisterschaft gelungen. Da stand aber noch die finanzielle Hürde. Kosten für den Flug, die Übernachtung, die Verpflegung und den Wettkampf addierten sich zu großen Summen.

Die Werbetrommel wurde gerührt. Und die talentierten Seilspringerinnen zeigten auch in dieser Disziplin besondere Fähigkeiten. Da kreiste bei Aktionen und Schauauftritten die Spendekasse. Auch Firmen waren bereit, die WM-Teilnahme zu unterstützen. Letztendlich konnte die finanzielle Hürde übersprungen werden. Die Reisekasse war genug gefüllt, um in China Deutschland vertreten zu können.

Ein Titel sprang nicht heraus (wir berichteten), doch beachtenswerte Platzierungen. Das AK 3 Team (zwölf bis 14 Jahre) mit Maja Haubenhofer, Louisa Ivanovic, Luisa Schwind und Paula Skorzinski nahm als einziges deutsches Team an der Junior World Championship teil. Für die vier Springerinnen war es ihr erster Wettkampf auf internationalem Niveau. Sie schlugen sich sehr achtbar und erreichten im Double Dutch Speed Pair Freestyle den 10. Platz. Dabei schwingen zwei Mädels ein großes Seil und zwei springen. Das AK 1 Team (18 +) mit Catharina Rothhaas, Marlene Decker, Leonie Hilbert, Lea Trummer und Jessica Heck landete im Single Rope Pair Freestyle auf dem 8. Platz. Marlene Decker hatte zudem am Einzelwettkampf des Chinese Open Tournaments teilgenommen und mit guten Speed-Ergebnissen den 19. Platz belegt.

Ziel: EM in Graz

„Die WM war super cool“, lautet das Fazit aller TSG-Seilspringer. Und sie war vor allem auch Motivation für nächste Wettbewerbe. Schon in Shanghai haben die Teams die Europameisterschaft im Juli 2019 in Graz anvisiert. Da wollen die Seckenheimerinnen wieder für Deutschland die Seile schwingen.

