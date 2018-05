Seit genau 65 Jahren sind die beiden ein Paar

Anzeige

Das seltene Fest der „Eisernen Hochzeit“ feiern heute in Seckenheim Egon Vogler und seine Frau Elisabetha, geborene Kegel. Die beiden echten Seckemer sind seit 1953, also seit 65 Jahren, im Bund der Ehe.

Egon Vogler und seine Frau sind gebürtige Seckenheimer. Er wurde am 18. Mai 1929 geboren, Elisabetha Kegel, vor Ort unter dem Namen „Liesel“ bekannt, am 4. Februar 1930. Egon Vogler lebte allerdings zwischen 1936 und 1945 in Eberswalde in Brandenburg, wo er auch zur Schule ging. Erst bei Kriegsende kehrte er mit seiner Familie nach Mannheim zurück – mit dem Rad.

In der Fulmina-Fabrik in Friedrichsfeld erlernte er den Beruf des Werkzeugmachers und erwarb später in dieser Profession auch seinen Meistertitel. 1991 trat er in den wohlverdienten Ruhestand.