Seki-Treff schließt

Der Seckenheimer Kindertreff für coole Grundschulkinder (SeKi-Treff) muss zum Sommer hin auslaufen. Birgit Dreßler und Stefanie Kandler, die diesen Kindertreff zwei Jahre gern und mit großem Engagement abwechslungsreich gestaltet haben, können beruflich bedingt nicht mehr weiter machen.

Das Angebot des SeKi-Treffs bestand aus Spielen, Partys, Basteln, Backen, Exkursionen zum Neckar und schönen Sommerolympiaden und Bildung. Stets hatten die Kinder viel Freude am Miteinander. Viele Dauergäste sind einmal pro Monat in den Ministanten-Raum an die Stengelstraße gekommen um mit dem Kofferpackspiel und dem Klatschspiel „Pferderennen“ die Seki-Stunden zu beginnen. Bis zuletzt gab es immer ein flottes Abschlusslied und einen bunten Erinnerungs-Zettel für den nächsten Termin.

Interessenten sollen sich melden

Birgit Dreßler und Stefanie Kandler sind auf der Suche nach interessierten Nachfolgern und würden sich sehr freuen, die Einrichtung inklusive Gestaltungsideen und noch vorrätigen Bastelmaterialien übergeben zu können, damit der SeKi-Treff nach den Sommerferien mit neuer Besetzung weitergehen kann. Interessierte können sich gerne unter der Telefonnummer 0160/5 36 87 58 melden. hat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020