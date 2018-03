Seminar „Kunst im Leben“

Anzeige

Die Kunstschule in der Kloppenheimer Straße 25 bietet am 17. und 18. März im Rahmen der Seminarreihe „Die Kunst im Leben“ eine „Intuitions-Werkstatt – Wie mein Leben zum Vergnügen wird!“ an. Die Mediatoren Sigrid Kiessling-Rossmann und Wilhelm Seibusch tauschen sich mit den Teilnehmern aus, wie anstehende Entscheidungen malerisch unterstützt werden können, ob man sich auf seine Intuition verlassen, wie man sich Wünsche und Vorstellungen bewusst machen, Glaubenssätze herausfinden und verändern kann. In diesem Workshop spielt die Kraft der Gedanken, deren Anwendung und malerische Umsetzung eine wichtoge Rolle. Die Teilnehmer erhalten Anregungen und Beispiele mit wirkungsvollen Übungen zur Freisetzung der eigenen ungeahnten Energien. Der Kurs läuft am Samstag von 11 bis 17 und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0621/480 25 333. hat