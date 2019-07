Senioren fahren zu Adler-Werk

Der Tagesausflug der Seniorengruppe „Forum älter werden“ der St. Aegidius Gemeinde in Seckenheim findet dieses Jahr am Mittwoch, 21. August, statt. Er führt die Gruppe nach Haibach bei Aschaffenburg zur Firma Adler Modemärkte. Am Nachmittag wird eine Schiffsrundfahrt nach Miltenberg unternommen.

Die Kosten belaufen sich auf 28 Euro. Darin enthalten sind die Fahrt mit Frühstück und Mittagessen sowie die Schiffsrundfahrt. Eine verbindliche Anmeldung ist ab sofort bei Ursula Bozzer, Telefon 0621/47 35 78 oder bei Gisela Warzok, Telefon 0621/47 97 86 möglich. Die Abfahrt ist um 7.30 Uhr an der St. Aegidiuskirche. hat

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.07.2019