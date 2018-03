Senioren mit Liedern und Heiterem begeistert

Anzeige

Der stellvertretende Vorsitzende des Frohsinn, Dieter Beier, sprach in gewohnt fröhlicher Manier über die Nachwuchsproblematik und über den nächsten Sängerausflug und hatte da einmal mehr die Lacher auf seiner Seite. Heiter war auch ein Sketch über Aschenputtel, von sechs Damen des Aurelia Sandhofen dargeboten. Zwischen den einzelnen Beiträgen spielte das gut aufgelegte „Uff-un-Zu-Orchester“ beschwingte Melodien und lud die Senioren immer wieder zum Mitsingen ein.

Eifrig wird mitgesungen

Viel Schwung brachte auch Antje Geiter samt ihrer Gemeinschaftsformation „Flying Lips“ Seckenheim und „New Generation“ Sandhofen mit „Hit the road Jack“, „Da do ron ron“ und den mitreißenden „Pata pata“ in den Saal. International ging es weiter, denn Brigitte Smolka trug in Kurpfälzer Mundart ein Gedicht von Helmut Metzger über Liselotte von der Pfalz vor, das machte Spaß. Die Freude am Mitsingen löste auch die Gruppe Zeitlos unter Tom Huber aus. Hier sangen auch die Bezirksbeiräte Evi Korta-Petry und Hermann Krauß sowie bei „Fieber“ auch der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel mit – ein Helene-Fischer-Fan. Die „SPZ-Girls“ erfreuten mit Dagmar Hinterberger als tanzende Gartenzwerge und „Adelheid“ nicht nur die betagten Gäste, unter ihnen die seit 27. Januar 101 Jahre alte Luise Pfliegensdörfer sowie Heinz Schubert, mit 95 Jahren ältester Besucher, und Ludwig Weißling, mit 85 Jahren der älteste Sänger.

Alle Akteure sangen nun gemeinsam mit den Besuchern „Über den Wolken“, dann drei Strophen des Badener Liedes und zum Abschluss das stimmungsvolle „Dankeschön und Auf Wiedersehn“. Zuvor hatte sich Daniela Petzinger bei allen Helfern und Kuchenbäckern sowie besonders bei den hoch engagierten Veronika und Franziska Tilg bedankt.

