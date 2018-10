Senioren tanzen und singen

„Es war wieder granatenmäßig schön und für uns richtig anstrengend, aber wenn man die Freude in den Augen unserer Bewohner sieht, dann haben wir gerne Muskelkater am nächsten Tag“, fasste es Dagmar Hinterberger zusammen. Die Leiterin des Horst-Schroff SeniorenPflegeZentrum (SPZ) freute sich, dass viele Heimbewohner und etliche Gäste zum Herbstfest mit Tanz gekommen waren.

Zum beliebten Tanzcafé spielte in gewohnter Manier die SPZ-Zabbe-Haus-Combo mit Jürgen Wohlfart (Schlagzeug), Clemens Schlenkrich (Gitarre), Reginald Blümmel (Bass) und Jürgen Zink (Akkordeon) auf. Die begeisterten Senioren tanzten und sangen nahezu pausenlos. Ob im Rollstuhl oder mit Rollatoren, die Tanzfläche im Gartengeschoss blieb niemals leer, denn die Hobbymusiker spielten alt bekannte Lieder und neumodische Schlager.

Polonaise als Höhepunkt

Viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Alltagsbegleiter tanzten unterstützend mit. „Es sind so herrliche Alltagsunterbrechungen, auch für unsere Rollstuhlfahrer. Sie sind im Tanz integriert und haben so viel Freude, auch im Rollstuhl“, so eine SPZ-Mitarbeiterin. Als Höhepunkt gab es auch wieder eine Polonaise.

Nach so viel Bewegung hatten sich alle das köstliche Abendessen aus der Hausküche verdient.„Diese Tanznachmittage zählen zu den Höhepunkten eines jeden Jahres“ stellte Dagmar Hinterberger erfreut fest, und da gab es auch noch einen besonderen Applaus für die Combo, die mit ihrer Musik wieder den Geschmack von Bewohnern und Gästen traf. sane

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018