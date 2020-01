Senioren wird viel geboten

Die katholischen Senioren feiern regelmäßig mittwochs um 14.30 Uhr Gottesdienst und treffen sich dann im Pfarrzentrum St. Clara bei Kaffee und Kuchen zur Begegnung, doch nicht nur das. Das Team um Gisela Warzok bietet, so wurde beim ersten Treffen im Neuen Jahr verkündet, wieder Vorträge und themenbezogene Termine an.

Am Aschermittwoch, 26. Februar, beginnt um 11 Uhr der Gottesdienst mit Ascheausteilung und dem Angebot am Heringsessen mit Vortrag über Liselotte von der Pfalz teilzunehmen. Am 18. März wird der Kreuzweg Christi im Mittelpunkt stehen. Am Montag, 23. März, nehmen Seckenheims katholische mobile Senioren am Besinnungsnachmittag des Dekanats in derJesuitenkirche Mannheim teil. Einem Vortrag am 15. April über Joseph von Eichendorf, „Juwelen Schlesischer Literatur“, folgt am 20. Mai nach der Maiandacht ein interessantes Referat über „Essig“.

Am 17. Juni wird es um die „Vierzehn Nothelfer“ gehen, ehe es am 15. Juli schon um 13 Uhr zu einem Nachmittag im Luisenpark mit OEG-Fahrt kommt. Außerdem treffen sich die Senioren am Bazar-Sonntag, 26. Juli, im Café. Für Mittwoch, 19. August ist der Fäw-Jahresausflug geplant, ehe man sich am 16. September nach der Seniorenmesse in St. Aegidius wieder in St. Clara zum Referat „Liebes altes Mannheim“ trifft. Wer mitkommen möchte, kann am Montag 21. September zudem an der Seniorenwallfahrt des Dekanats oder am Montag, 12. Oktober an der Fäw-Gebetsstunde in St. Bonifatius, Neckarstadt, teilnehmen. hat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020