Der französische Gastchor „Clair Matin“, samt Dirigent Sébastien Portelli aus Toulon angereist, wurde in Seckenheim willkommen geheißen. Toulon sei eine von 13 Städtepartnerschaften Mannheims, erklärte Stadtrat Thomas Hornung in seiner Begrüßung und zeigte sich erfreut darüber, dass der Seckenheimer Singkreis seit 1966 Kontakte zu der Chor-Bewegung À coeur joie aus Toulon unterhält.

„Sie pflegen die Jumelage mit Musik“ erklärte Hornung weiter und nannte dies vorbildlich, gerade auch weil ja, von wenigen Urgesteinen abgesehen, heute eine andere Generation diesen Austausch am Leben erhält. Das nötigte dem Repräsentanten der Stadt Respekt ab. Daher dankte er dem Seckenheimer Chorleiter Wolfram Sauer, der in der St. Aegidiuskirche alle Gäste begrüßt hatte, und dem Leiter des Gastchors „Clair Matin“, Sébastien Portelli, besonders herzlich für diese ganz praktische, freundschaftliche Völkerverständigung.

Händel und Comedian Harmonists

Das musikalische Treffen startete mit einem „Begegnungskonzert“, zu dem bereits die weißgelben Fahnen zum Kirchweihfest am folgenden Tag vor der St. Aegidiuskirche wehten. Begleitet vom kurzfristig eingesprungenen ausgezeichneten Pianisten und Singkreis-Sänger Volker Hafner, ließ der französische Chor, bestehend aus rund 20 Frauen und zehn Männern, im ersten Teil des Konzerts geistliche Lieder erklingen, darunter Georg Friedrich Händels „Joy to the World“ und das „Ave Verum“, nicht von Mozart, sondern von Camille Saint Saens. Im zweiten Teil unterstrich der Chor seine Vielseitigkeit und sang mehrstimmige französische und russische Volkslieder sowie als Bonbon „Mein kleiner grüner Kaktus“ von Rolf Marbot, nach der bekannten Fassung der Comedian Harmonists, in deutscher Sprache.

Immer wieder gab es Beifall, und schließlich ergänzten die ebenfalls gut 30 Sängerinnen und Sänger des Seckenheimer Singkreises den französischen Chor. Auch Wolfram Sauer reihte sich in die Bass-Stimmen ein, denn unter der Leitung von Sébastien Portelli folgten vier Chorsätze, darunter Anton Bruckners „Locus iste“, eine lateinischen Motette für vierstimmigen gemischten Chor, a cappella vorgetragen. Das Publikum bedankte sich mit viel Beifall und erhielt als Zugabe ein heiteres Lied. Nach diesem ersten Konzert fand ein Treffen der Chormitglieder und auch ehemaliger Sängerinnen und Sänger statt, ehe man sich auf den nächsten Tag vorbereitete.

Deutsche Messe

Seit Mai, so hatte Portelli gesagt, habe man die gemeinsame Interpretation der „Deutschen Messe“ von Franz Schubert einstudiert. Sie wurde nun zusammen mit dem Singkreis unter Wolfram Sauer anlässlich des Kirchweihefestes aufgeführt und zwar im liturgischen Rahmen des festlichen Seckenheimer Gottesdienstes, den Mannheims stellvertretender Dekan und Leiter der Seelsorgeeinheit St. Martin Mannheim, Pfarrer Markus Miles, zelebrierte. Er begrüßte die Gäste aus Toulon in ihrer Muttersprache.

Diese selten komplett dargebotene Fassung, nämlich mit Blasorchester, Pauken und Chor, bildete das eindrucksvolle Herzstück der französisch/deutschen Chor-Begegnung und war ein von der voll besetzten Kirche mit viel Applaus bedachtes, großartiges Erlebnis. hat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018