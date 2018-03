Siedler fahren in die Pfalz

Anzeige

Der Siedlerverein Suebenheim hat für seinen nächsten Ausflug am Dienstag, 8. Mai, die schöne Pfalz als Ziel gewählt. Die Abfahrt ist wie immer am Dünenrand um 13 Uhr. Eingebettet zwischen Weinbergen liegt Weisenheim am Berg. Im Hotel Restaurant Speeter ist eine Kaffeepause geplant. In den umliegenden Weinbergen kann man schön spazieren gehen. Gegen 17 Uhr geht es mit dem Bus nach Kallstadt. In der Winzerstube Weick wird bei Musik das vorbestellte Abendessen eingenommen. Die Rückfahrt ist gegen 21 Uhr geplant, der Fahrpreis beträgt 15 Euro. Wer dabei sein möchte, der meldet sich bei Resi Kopp, Spargelweg 15, persönlich oder telefonisch 0621/476915 an. hat