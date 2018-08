Siedler laden zum Römerbrunnenfest

Anzeige

Das Römerbrunnenfest des Siedlervereins Suebenheim findet am Samstag und Sonntag, 11./12. August am Vereinsheim, Schwabenstraße 70, statt. Am Samstag ist ab 15 Uhr für Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie Essen und Trinken bestens gesorgt. Für die kleinen Gäste wird eine Malecke sowie Kinderschminken angeboten. DJ Reginald Blümmel sorgt für die Musik. Eine Sektbar ist ebenfalls wieder vor Ort.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, dem sich von 11 bis 15 Uhr ein Frühschoppen mit Grillspezialitäten. Dabei wird zur Unterhaltung der Musikstammtisch aus Seckenheim aufspielen.