Singen und tanzen unterm großen Nadelbaum

Der weitläufige Vetter-Garten in Ilvesheim ist ideal für das Musikgarten-Abschlussfest, zumal die Heinrich-Vetter-Stiftung die musikalische Früherziehung im Angebot des Sängerbund 1865 Seckenheim auch sonst gerne unterstützt. Alle Kurse von Chorgruppen-Leiterin Antje Geiter und ihren „Flying Lips“, feiern gemeinsam in die Sommerpause hinein.

Ausklang mit gemeinsamem Essen

Zunächst wird im Schatten des großen Nadelbaumes gesungen und getanzt, unterstützt mit Trommeln, Boumwhackers und Rasseln. Kaum haben sich die Kinder sattgesungen und müde getanzt, da wartet auch schon das von den Eltern mitgebrachte Abendessen, und alle machen es sich unter dem großen Nussbaum gemütlich.

Aus der Vielfalt der Salate und Leckereien findet jeder Teilnehmer etwas und dazu wird noch frisches Stockbrot am Lagerfeuer heiß gebacken.

Bald haben sich die Mädchen und Buben gestärkt, und der Garten wird nach und nach in Beschlag genommen. Die Kinder erobern den Skulpturenpark und besuchen sogar die Reginakapelle in der hintersten Ecke der Anlage.

Als die Schatten etwas länger werden und der Rasensprenger anspringt, packen die ersten Familien zusammen, ehe sich dann alle Musikgartenfreude in die großen Ferien verabschieden.

Für manche Kinder bedeutet das auch den Abschluss der Musikgartenzeit, denn es steht die Einschulung im September vor der Tür.

Die anderen Kinder und neue Kursteilnehmer finden sich dann zum Sängerbund-Musikgarten ab Mitte September montags nachmittags in Kooperation mit dem SV 98/07 im Vereinshaus und mittwochs vormittags in der Ilvesheimer Vetter-Stiftung wieder in den einzelnen Kursen ein. Alle Fragen dazu beantwortet unter musikkinder@gmx.de die Kursleiterin. sane

