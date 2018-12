Singkreis meistert Auftritt ohne Schwachstellen

Ein im ökumenischen Geist durchgeführtes Chorkonzert gehört in Seckenheim seit vielen Jahren zum festen Bestandteil der vorweihnachtlichen Zeit. Dazu stellte sich einmal mehr der von Wolfram Sauer geleitete Singkreis Seckenheim, hervorgegangen vor Jahrzehnten aus der katholischen Jugend, in der gut besuchten St. Aegidiuskirche vor.

Das traditionelle einstündige A-cappella-Konzert genügte musikalisch und inhaltlich höchsten Ansprüchen. Während allenthalben sich auch versierte Chöre durch Instrumente begleiten lassen, ist der gut aufgelegte Seckenheimer Singkreis in allen Stimmen ordentlich besetzt und kann, auch wenn einige Männerstimmen mehr nicht schaden würden, ein einstündiges ohne Schwachstellen meistern.

So beginnt der Singkreis Seckenheim das traditionelle Konzert gelungen interpretiert, mit Mendelssohn-Bartholdys „Lasset uns frohlocken“, darin die adventliche Zeile „es nahet der Heiland“. Es folgen, bestens gedeutet, weitere Chorsätze und Motetten, darunter Johann Sebastian Bachs feierliches „Wie soll ich dich empfangen“ wobei der Chor hier die ebenso spannungs- wie erwartungsreiche Stimmung sehr direkt aufgreift und vermittelt. Das fünfstimmige „Übers Gebirg’ Maria geht“ wird ebenso blendend interpretiert, wie Silchers „Herbei, o ihr Gläub’gen“ oder die „moderne Abteilung“ mit dem perfekt gesungenen Spiritual von Josh Wilsons „Send us, O Lord let there be light“ oder dem rhythmischen „Ride on King Jesus“.

Wolfram Sauer an der Orgel

Zwischen den vier großartig zusammengestellten Teilen, bestehend aus je drei bzw. vier Liedern, sitzt Wolfram Sauer selbst an der neuen „Seifert-Orgel“ und spielt gelungene Improvisationen der verbindenden Art. Dabei greift er das Schlusslied des vorangegangenen Abschnitts auf und verbindet es großartig mit dem ersten Werk des kommenden Teils, in insgesamt drei Etappen.

Auf das Christfest hin führt der vierte Chor-Part mit dem von Günter Raphael gesetzten, brillant vorgetragenen „Maria durch ein Dornwald ging“ oder Händels stimmungsvoll schönem Klassiker „Tochter Zion“. Schließlich gibt der prächtig disponierte Chor den Besuchern sogar noch so etwas wie einen Neujahrswunsch mit, nämlich mit dem Werk „Der Friede Gottes“ des 1968 verstorbenen Oberpfälzer Musikpädagogen Hans Lang.

Nach dem verdienten und anhaltenden Beifall für ein imponierendes und besinnliches Konzert am Abend des dritten Adventssonntages, verabschiedet sich der Chor und entlässt die beeindruckten Gäste, unter ihnen Diakon Winfried Trinkaus und Ex-Chorleiter Theo Schmitt, besinnlich in die dunkle Winternacht.

