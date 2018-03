Singkreis stimmt auf die Karwoche ein

Anzeige

Zu seinem traditionellen A-cappella-Konzert zur Passionszeit hatte der Seckenheimer Singkreis in die St. Aegidiuskirche eingeladen. Unter der Leitung von Musikpädagoge Wolfram Sauer waren Choräle aus der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach das Kernstück der Konzertstunde.

Sauer ließ als Klammer sozusagen zu Beginn den Eingangschor und zum Abschluss den Schlusschor der Johannes-Passion von Heinrich Schütz erklingen. Dazwischen dominierten die Choräle aus dem am 7. April 1724, also zwei Tage vor Ostern, in der Nikolaikirche zu Leipzig uraufgeführten Werk, das Bach für die Karfreitagsliturgie komponiert hatte.

Aus den elf beziehungsweise zwölf Chorälen der Bach’schen Johannes-Passion hat Sauer jene neun ausgewählt, die sich mit dem Erlösungswerk Jesu Christi befassen. Nach dem Einstieg mit „O große Lieb“ folgt die Frage „Wer hat dich so geschlagen … so übel zugericht’?“ und die dramatische Erkenntnis „Ich, ich und meine Sünden“. Es ist „Christus, der uns selig macht“ singt der Chor präzise und auf hohem Niveau. Im zweiten Abschnitt legt der Chor nach und betont bei „Ach großer König…“, dass der Gläubige sich fragt, „Wie kann ich dir denn deine Liebestaten im Werk erstatten?“. Mit viel Befähigung, den vierstimmigen Gesang mit Inhalt zu füllen, leitet der Singkreis hin zum Glaubensinhalt: „Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, muss uns die Freiheit kommen“ und weiter „In meines Herzens Grunde … Erschein mir in dem Bilde, zu Trost in meiner Not“. Denn, so trägt es der gemischte Chor mit viel Können und Andacht vor, „Jesu, der du warest tot … ans Kreuz geschlagen, lebest nun ohn Ende“.