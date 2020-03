Sonntags-Mahlzeit für Bedürftige

„Sonntagseinladungen“ heißt ein stadtweites Angebot der Caritas, das als Essen für Wohnsitzlose und Bedürftige nun im 31. Jahr in Seckenheim stattfindet. Mehr als 180 Gäste aus Mannheim und der Umgebung nahmen in diesem Jahr im Pfarrzentrum St. Clara an liebevoll gedeckten Tischen Platz. Etwa 30 Helfer waren an diesem März-Sonntag im Einsatz, um unter der Leitung von Roswitha Falkenberg für

...