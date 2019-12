Sopranistin Jenny Gobin stimmt aufs Fest ein

Die Seckenheimer Landfrauen treffen sich in der Vorweihnachtszeit gleich zweimal. Zunächst stehen beim Adventsingen altbekannte und neue Weihnachtslieder im Mittelpunkt. Bei der Adventsfeier lassen sich die Frauen dann auch gerne einmal unterhalten. Für die musikalische Begleitung zeichnete bei beiden Anlässen Ulrike Bühler verantwortlich. Gerne spielt sie Klavierstücke und begleitet auch die Sängerinnen mit dem Tasteninstrument. Darüber freute sich nicht nur Vereinschefin Karin Michl, sondern das gesamte agile Vorstandsteam sowie die Mitglieder des Ortsvereins, die gerne an den stimmungsvollen Veranstaltungen teilnehmen.

Gratulation zum Geburtstag

Michl begrüßte die reine Frauengruppe bei der Adventsfeier im weihnachtlich dekorierten Gemeindezentrum St. Clara. Sie freute sich nicht nur über die Anwesenheit von ihrer Vorgängerin Barbara Lauer sowie Stadträtin Marianne Seitz, sondern auch von Alice Keller, die just an diesem Tag ihren 85. Geburtstag feierte. Mit dem Kanon „Viel Glück und viel Segen“ gratulierte der großen „Frauenchor“ der Jubilarin.

Freuen durfte sich auch Dagmar Hinterberger, die Leiterin des Horst Schroff Senioren-Pflege-Zentrums (SPZ), über eine Spende von 400 Euro. Mit diesem Geld sollen Klangschalen angeschafft werden, die bei der Pflege, Demenz und Palliativbegleitung zum Einsatz kommen werden. Traditionell verzichten die Landfrauen seit einigen Jahren auf persönliche Geschenke und unterstützen dafür lieber eine soziale oder gemeinnützige Einrichtung.

Wie eng Freud und Leid zusammenliegen können, zeigte sich dann beim anschließenden Gedenken an die Toten. Von zehn Landfrauen hatte sich der Ortsverein in diesem Jahr verabschieden müssen. So viele Mitglieder waren es in einem Jahr noch nie, stellte die Vorsitzende traurig fest. Unter den Verstorbenen ist auch Martina Seitz, die ehrenamtlich im Vorstandsteam der Landfrauen mitgearbeitet hatte, ihren Beruf und ihre Berufung auch als hauptamtliche Mitarbeiterin im SPZ gefunden und sozusagen die diesjährige Spendenübergabe dadurch initiiert hatte.

Nach dem Essen stand ein besinnliches Programm im Mittelpunkt. Die Sopranistin Jenny Gobin, die als Sängerin am Mannheimer Nationaltheater engagiert ist, erfreute die Landfrauen mit weihnachtlichen Weisen. Begleitet wurde sie am Klavier von Ulrike Bühler.

Besinnliche Texte

Die Liedbeiträge wurden durch besinnliche Texte ergänzt, vorgetragen von Vorstandsfrauen. Emmy Eiermann las die Geschichte vom „Zeitbaum“ vor und wünschte allen Damen solch ein Zeitgeschenk. Irmtraud Seitz erzählte die schöne Geschichte von einem Engel, ehe Karin Michl Phil Brosmans Gedicht „Dem Menschen zugewandt“ zum Besten gab. sane

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019