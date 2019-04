Sorge über Mitgliederschwund

„Beim Tennisclub Kurpfalz (TCK) Seckenheim wurde einiges getan, um der rückläufigen Entwicklung der Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren entgegenzuwirken“, bilanzierte Vorsitzender Markus Hinterberger bei der jüngsten Hauptversammlung. Wie viele andere Vereine kämpft der Tennisclub aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen mit sinkenden Einnahmen. Gehörten vor wenigen Jahren noch über 330 Personen dem TCK an, sind es aktuell nur noch 228.

Der Rückgang stellt den Verein vor finanzielle Probleme. „Dankenswerterweise hat Gründungsmitglied Gunter Schöffel im April 2018 einen Förderkreis gegründet mit dem Ziel, durch Spenden die dringendsten finanziellen Sorgen abzufedern“, freute sich der Vereinschef. „Alle Mitglieder sind jedoch aufgefordert, sich tatkräftig bei der Neumitgliedergewinnung einzubringen“, so Hinterberger weiter.

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende, dass mit Matthias Henes als sein Vize und Thomas Martin als Sportwart im letzten Jahr zwei vakante Stellen besetzt werden konnten. Das Vorstandsteam kümmerte sich um zahlreiche sportliche und gesellige Aktivitäten wie Schnuppertag, Schleifchenturnier, Weißwurstessen, die Teilnahme am Marathon und am Straßenfest, Clubmeisterschaften, Mixed-Turnier, Neujahrsempfang und Heringsessen. Bedauerlich seien die sportlichen Ergebnisse, das Interesse am Mannschaftstennis sei rückläufig. Aber dank der Initiative des neuen Sportwarts Thomas Martin konnten nach mehreren Jahren wieder Clubmeisterschaften durchgeführt werden.

Noch kein neuer Trainer

„Die Zusammenarbeit mit der Tennisschule Pawlik aus Ladenburg und deren Trainer Julien Lamm endete aus persönlichen Gründen bereits nach einer Saison“, bedauerte der Vereinschef. Einen neuen Trainer gibt es noch nicht.

Mit der Kindersportschule KISS der TSG Seckenheim konnte bei einem zehnwöchigen Tennis-Schnupperkurs die Zusammenarbeit intensiviert werden. Unter Federführung von Schriftführerin Petra Baumgärtner und Jugendwartin Liesbeth Everts wurde der Internetauftritt erneuert. Mercedes Hausi will den Vorstand zukünftig bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

Wichtige Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten am Clubhaus wurden unter Leitung des zweiten Vorsitzenden durchgeführt. Sehr zufrieden ist die Vereinsführung mit Platzwart Franco Talliente. Manfred Ehret stellte seinen Kassenbericht vor, Revisor Jürgen Leipersberger bescheinigte ihm gute Arbeit. Die anschließenden Wahlen erbrachten keine Veränderung. Herzlich bedankte sich der Vorsitzende bei den Clubwirten Uschi Meissner und Werner Losert, die nach acht Jahren beim TCK aus Altersgründen die Bewirtung abgeben.

Zum Schnuppertag am Samstag, 27. April, sind ab 10 Uhr auf der Anlage des Tennisclubs Kurpfalz an der Seckenheimer Pferderennbahn interessierte Gäste willkommen. sane

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019