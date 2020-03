Sorge um historisches Rathaus

Das Seckenheimer Rathaus ist das älteste, niemals zerstörte Rathaus in Mannheim. 1718 wurde es errichtet. Seit der nahverkehrsgerechten Neugestaltung leidet das Gebäude allerdings unter den werktäglich bis zu 10 000 Fahrgästen, wie Stadträtin Marianne Seitz (CDU) während der Hauptversammlung des Fördervereins Seckenheimer Rathaus betonte. „Ja, wir alle wollen mehr öffentlichen Nahverkehr“, so Seitz. Aber man habe eben auch Verantwortung für das historische Rathaus, das durch die nahe gelegene Haltestelle zunehmend verschmutzt werde. Als Vorsitzende des Fördervereins begrüßte Seitz ihre Gäste und freute sich über das Interesse am Verein und am Rathaus. Dieses werde momentan rege genutzt, erklärte Seitz. Sowohl als Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt als auch vom Freundeskreis der Bücherei und für Aktivitäten des Jugendrotkreuzes.

Im Februar saubergemacht

Vor zehn Jahren konnte, auch durch die tatkräftige Unterstützung des Fördervereins, das sanierte Rathaus wieder bezogen werden. Marianne Seitz zog daher einerseits ein positives Resümee und dankte allen, die sich um das Rathaus bemühen.

Sie zeigte sich aber auch enttäuscht, dass das Haus zunehmend durch die Nutzung der Haltestelle verschmutzt werde und Schaden nehme. Es sei dort dreckig, weil viel einfach hingeworfen werde. Die SPD hatte im Februar um die Haltestelle herum sauber gemacht. Doch schon wenige Minuten später ließen Zugreisende die nächsten Kippen fallen, wie Seitz bedauerte. Eventuell fehle es an einer ausreichenden Möglichkeit für Raucher, ihre Abfälle zu entsorgen, weshalb sich immer Dutzende von Kippen in den Fugen zwischen den Pflastersteinen befänden. Die Haltestelle müsse definitiv regelmäßiger gesäubert werden.

Die Vorsitzende betonte, sie habe die RNV gebeten, sich intensiver um die Sauberkeit an der Haltestelle zu bemühen. Da diese sich jedoch nicht unter den Rathausarkaden, sondern unmittelbar vor dem Gebäude befindet, erläuterte das Verkehrsunternehmen Seitz gegenüber, es sei nicht für ihr Anliegen zuständig.

Um die Reinigung kümmert sich ein privates Unternehmen. Dass die unter den Rathausarkaden eingebauten Sandsteine in jeder Hinsicht ungeeignet für so viel Betrieb seien, wurde von Fachleuten bestätigt. Nun überlegt die Bauabteilung der Stadt, wie etwa eine Beschichtung helfen könnte.

Kassenbericht fast unverändert

Im Kassenbericht legte Schatzmeister Andreas Braun nahezu unveränderte Zahlen vor. Jürgen Zink und Roswitha Falkenberg hatten diese geprüft. Zink erhielt die einstimmige Entlastung der Vereinsführung, zu der neben Seitz und Braun auch Stefan Zieher, zweiter Vorsitzender und Jutta Schabaker, Schriftführerin, gehören. Bezirksbeirätin Evi Korta-Petri regte dann an zu prüfen, ob man in Flur und Treppenhaus – etwa für die Künstlergruppe Seckenheim-kreativ – durch Galerieleisten Ausstellungsmöglichkeiten schaffen könnte. Auch im Rathaus Mannheim gebe es immer wieder Ausstellungen. Der Verein will sich nun um eine Zustimmung durch das zuständige Amt bemühen. Beendet wurde die Hauptversammlung des Fördervereins von Marianne Seitz mit den Worten: „Das Rathaus ist ein Aushängeschild für Seckenheim, und wir werden uns deshalb weiterhin intensiv und gezielt um das Haus und sein Umfeld kümmern.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020