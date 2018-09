Spiegel an Autos abgebrochen

Zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag sowohl im Kieselgrund als auch in der Rohrlachstraße in Seckenheim gekommen. Nach Angaben der Polizei traten Unbekannte zwischen 0.40 und 12 Uhr am Dienstag die Außenspiegel eines in der Rohrlachstraße geparkten Peugeot und eines Ford ab.

Ein ähnliches Muster war auch bei den Fällen im Kieselgrund zu beobachten. Hier traten Unbekannte zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, die Spiegel eines Ford und eines Toyota ab. Dass ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist nach Auffassung der Polizei wahrscheinlich.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auskunft zu Täter oder Tathergang geben können, sich unter 0621/4 89 71 an den Polizeiposten Mannheim-Seckenheim oder an das Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9 30 50 zu wenden. pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.09.2018