Spiel und Spaß im Schloss

Kinder aus den verschiedenen Tanzgruppen erfreuten die Gäste beim Kinderfasching der TSG Seckenheim mit einem gemeinsamen Tanz. © schneider

Viele Mädchen und Jungen kamen in ihren bunten Kostümen in den Schlosssaal von Seckenheim. Die Turn- und Sportgemeinschaft Seckenheim (TSG) hatte dorthin zum traditionellen Kinderfasching eingeladen. Wie es sich für ein Schloss gebührt, gab es sehr viele kleine Prinzessinnen. Aber auch in etlichen anderen bunten Kostümen bevölkerten die Kinder die Tanzfläche vor der Bühne. Piraten, Cowboys und

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1875 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.02.2018