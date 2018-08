Spiele, Spaß und Lagerfeuer

Die Piraten sind los! Das könnte man meinen, als die Rasselbande der TSG Seckenheim mal wieder ins Ferienlager nach Losheim am See aufbrach. Mit Sack und Pack und 46 Kindern sowie zwölf Betreuern ging es vom Seckenheimer Schloss los in eine abenteuerliche Woche ins Saarland. Und diese Woche hatte es definitiv in sich. Denn mit buntem Programm und traumhaftem Wetter war für jeden etwas dabei: Neben dem jährlichen Seerundgang zur Besichtigung der idyllischen Umgebung und einem ersten Waldgang zur Suche nach trockenem Brennholz fürs Lagerfeuer standen die Folgetage voll unter dem Motto „Kinderspiele“.

Gruselige Nachtwanderung

Neben Fußball, Aqua-Rallye mit Wasserbombenschlacht, einer interessanten Schnitzeljagd, einer gruseligen Nachtwanderung, Lager T-Shirt-Fabrik und vielen Bastelaktionen, konnten die Kinder bei der Piratenolympiade voll ihre Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit in die Waagschale werfen und zudem ihr Wissen unter Beweis stellen. Dafür wurden die Kinder mit Urkunden, Medaillen und Geschenken belohnt. Dank dem guten Wetter genoss die Gruppe mehrmals den abkühlenden Badesee.

Das besondere Highlight war wieder die Mini-Playback-Show, bei der die Kinder auf der Losheim-Bühne ganz groß herauskamen und zur Musik ihrer Idole tolle Programmpunkte einstudierten. Zur Kür gehört aber auch die Pflicht, und natürlich standen wieder Küchendienst, Brennholzsammeln, Grillrost putzen sowie das Reinigen der Hütten an.

Die tatkräftigen Betreuer schlugen sich die ganze Woche mit der Piratenbande herum. Ohne das Küchenteam um Rainer Kasper, Sabrina Maier, Claudia Stephan, Neda Valova und Thomas Schüssler hätte die Truppe hungernd am Waldrand auf Nahrungssuche gehen müssen. Das Holz-Team um Heinz Ommert, Mathias Kasper und Michael Kohnen ermöglichte die tollen Lagerfeuerabende.

Stefan Kasper, Daniela Bühler und Eric Ommert hatten die Lagerleitung inne, so dass die Woche reibungslos ablaufen konnte. Tatkräftig unterstützt wurden sie vom Kinderbetreuerteam Tanja Stephan, Sebastian Riffner, Nicole Tuszewski, Michaela Stahl und Marlen Karl. Dass das TSG-Vorstandsmitglied Regina Kasper für die Gesamtorganisation des Camps verantwortlich zeichnete und alles im Griff hatte, darf natürlich nicht unterschlagen werden.

Wieder im nächsten Jahr

Da der Termin für das kommende Jahr auch schon feststeht – vom 3. bis 10. August 2019 – verwundert es nicht, dass etliche Kinder schon großes Interesse bekundet haben. Schließlich will man tolle Tage gerne wiederholen. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018