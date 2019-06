Sportabzeichen: Pause ab Ende Juli

Bevor das Sportabzeichenteam in die Sommerferien geht, haben die Seckenheimer Hobbysportler noch dreimal Gelegenheit ihre leichtathletischen Disziplinen auf der Bezirkssportanlage (BSA) in Seckenheim zu absolvieren. Am Freitag, 5., 12. und 19. Juli werden ab 18 Uhr die Ergebnisse beim Sprung, Kurz- und Langstreckenlauf sowie beim Wurf oder Kugelstoßen notiert. Bei Regen entfällt die Abnahme. Nach den Ferien stehen drei weitere Abnahmetermine, nämlich am 13. und am 20. September sowie am 4. Oktober auf dem Programm. Die Abnahme für die Schwimmdisziplinen im Seckenheimer Hallenbad ist auf den 22. September terminiert. Weitere Auskünfte gibt es beim Seckenheimer Sportabzeichen-Team, Walter Gehr (Telefon 0621/47 12 57) oder Doris Himmelsbach (Telefon 0621/47 95 93). sane

