St. Martin feiert Patrozinium

Die Seelsorgeeinheit (SSE) St. Martin, bestehend aus den katholischen Pfarrgemeinden Friedrichsfeld, Neckarhausen, Edingen und Seckenheim, feiert am Mittwoch, 11. November, ihr Patrozinium. Der Festgottesdienst findet um 19 Uhr in der Kirche St. Aegidius in Seckenheim statt. Die musikalische Gestaltung wird Domorganist Markus Eichenlaub aus Speyer übernehmen, der bereits vor zwei Jahren ein eindrucksvolles Konzert an der neuen St. Aegidius-Orgel gespielt hat. Eine Anmeldung ist unter info@st.martin-ma.de oder 0621/ 30 08 55 04 erforderlich. Der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit, Markus Miles, lädt nach Seckenheim ein. hat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.11.2020