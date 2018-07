Stadt lehnt weiteren Ausbau der Bezirkssportanlage strikt ab

Anzeige

Ist das bislang angedachte Kooperationsmodell, mit dem die Raum- und Platzprobleme der beiden größten Seckenheimer Sportvereine TSG und SV gelöst werden sollten, vom Tisch? Bei seinem Rundgang zu den Brennpunkten im Vorort erteilte Oberbürgermeister Peter Kurz jedenfalls einem Herzstück dieses Konzeptes, einer intensiveren Nutzung der Bezirkssportanlage (BSA) Seckenheim, eine klare Absage: „Es bleibt beim Status quo!“, erklärte das Stadtoberhaupt vor Ort.

Damit kommt zunächst ein Prozess zum Stillstand, der vergangenes Jahr erfolgreich begonnen hatte. TSG und SV entwickelten ein gemeinsames Konzept. Demnach sollte der SV von der Stadt die Bezirkssportanlage übernehmen und ausbauen. Finanziert werden sollte dies durch Verkauf seiner Otto-Bauder-Anlage an die Stadt, die sie für den Wohnungsbau nutzen könnte. Die TSG wiederum wollte eine eigene Turnhalle errichten; dies könnte am Rande des SV-Geländes erfolgen.

Da auch bei diesem Konzept der Platz für alle Angebote in jedem der beiden Vereine nicht ausreicht, sollte es zwischen ihnen auch inhaltlich eine Kooperation geben. Angebote, die bislang in beiden Vereinen vorhanden sind, würden in jenem konzentriert sein, der darin führend ist. Sowohl die Mitgliederversammlungen des SV und der TSG als auch der Bezirksbeirat stimmten zu.