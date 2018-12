Traditionell lud das Heimatmuseum Seckenheim an den ersten beiden Adventssonntagen zu einer Weihnachtsausstellung in die Museumsräume ein. Auch im Jubiläumsjahr „25 Jahre Heimatmuseum“ öffneten die Aktiven um Vereinschefin Traudl Gersbach die Türen. Die bildende Künstlerin Claudia Fritsche zeigte Linoldrucke und Skulpturen. Die Exponate standen unter dem Motto „Seckenheim – Stadtansichten und Federvieh“.

Traudl Gersbach begrüßte die Gäste und freute sich über die Künstlerin, die mit ihren Drucken Seckenheimer Motive, wie das Alte Rathaus, Tabakscheunen mit hohen Dächern, den Heumarkt oder die Kehler Straße beleuchtet. Bereits im Frühjahr 2017 wurden Kontakte geknüpft und nun kam die Ausstellung zustande.

Vielseitige Künstlerin

Claudia Fritsche studierte Kunsterziehung und hatte seit 1991 einen Lehrauftrag an der Grundschule Ilvesheim. Nach einem Auslandsaufenthalt in Südafrika und einer Malreise nach Südfrankreich widmete sich Fritsche wieder der Malerei. Dabei präferierte sie die Arcyltechnik. Sie ist Ausbildungslehrerin an der Pädagogischen Hochschule und Dozentin für Workshops in bildender Kunst in Ilvesheim und Ladenburg. Auch beim Kunstprojekt inselArt ist sie aktiv. Im Jahr 2002 hat Fritsche die Linolschnitt-Technik aufgefrischt und neue Motive bearbeitet. Von diesen Drucken waren nun auch einige in der Ausstellung zu sehen.

Fritsche erstellt Skizzen von bekannten Motiven. Gemäß diesen spiegelverkehrten Aufzeichnungen werden die Konturen in die Linolplatten geschnitzt. Danach beginnt die farbliche Gestaltung. Die Künstlerin, die nun schon über 25 Jahre in Seckenheim lebt, experimentiert gern mit Farben. Dabei benutzt sie vor allem Komplementärfarben. Diese Technik fand auch Anneliese Hanesch interessant. „Allein durch die Farbveränderung bekommt der Betrachter einen anderen Eindruck, man denkt, es sind zwei verschiedenen Bilder“, so die Ausstellungsbesucherin. Neben den typisch Seckenheimer Ansichten, bei denen die Architektur im Mittelpunkt steht, zeigte Claudia Fritsche auch gerahmte Drucke mit Motiven aus Ladenburg oder Heidelberg. Sowohl bei den Farbdrucken als auch bei den druckgrafischen Schwarzweiß-Werken handelt es sich um Unikate, die bei der Ausstellung auch alle zum Verkauf standen. Viele Motive sind auch auf Grußkarten zu finden, die nicht nur in der Adventzeit verwendet werden können.

Hühner als Inspiration

Claudia Fritsche, die in der Malerei das Hoch- und Tiefdruckverfahren beherrscht, fertigt auch gerne Skultpuren an. Durch einen Hühnerstall ihrer Freundin inspiriert, gestaltet sie Hühner in verschiedenen Größen. Die ersten Figuren aus Pappmaschee waren nur für den Innenbereich vorgesehen, inzwischen wurde die Technik verändert, die neuen Exemplare sind sogar wetterbeständig.

Die Künstlerin stand am ersten Ausstellungstag gerne Rede und Antwort. Neben der Weihnachtsausstellung gab es auch die Möglichkeit zum Rundgang durch die Dauerausstellung und auch der Weihnachts-Flohmarkt war erneut auf der Empore aufgebaut sein. Hier wurden hübsche Dekorationsartikel zugunsten des Museumsvereins verkauft.

