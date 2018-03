Stadtteil putzt gleich zweimal

Anzeige

Aus organisatorischen Gründen startet der Siedlerverein bereits am Samstag, 10. März, rund um das Suebenheimer Wäldchen und säubert am Friedhof. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Glascontainer am Wäldchen.

Am Samstag, 17. März, findet dann im Rahmen der Mannheimer Reinigungswoche auch wieder die Seckenheimer Putzaktion statt. Der SAV 1953 putzt ab 9 Uhr rund um den Bootsplatz bis zur Ilvesheimer Brücke, der AC 1921 putzt ab Fischerhäusl bis zur Autobahnbrücke, die Jäger sammeln Unrat rund um den Dossenwald sowie bei der Jagdhütte. Die Gartenfreunde sind rund um ihre Anlage am Sommerdamm aktiv, die Kollegen vom Kleingartenverein Heckweg putzen von 9 bis12 Uhr rund um die Kleingartenanlage. Auch die Schützengesellschaft kümmert sich um Unrat bei Ihrer Anlage, während die AWO am Rathaus für Sauberkeit sorgt.

Ab 11.30 Uhr gibt es am Bootsplatz für alle Helfer eine kleine Stärkung. Alle weiteren Vereine und interessierte Helfer können auf Nachfrage beim Bürgerdienst Müllsäcke, Handschuhe und ggf. Zangen bekommen. hat