Stadtteil putzt sich heraus

Die Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) lädt zur jährlichen Aktion „Seckenheim putzt“ im Rahmen der Mannheimer Stadtreinigungswoche ein. Die teilnehmenden Gruppen können wie immer das Putzmaterial beim Bürgerdienst vorab bestellen. Am Samstag, 30. März, geht es dann ab 9 Uhr los. Am Wörthfelder Weg, beim Bootsplatz des SAV 53, wird ein Container stehen. Die vollen Müllsäcke sollten zur Abholung von den Teilnehmern zentral gesammelt bzw. zusammengestellt werden. Am Ende des Putztages, so gegen 12 Uhr, gibt es traditionell eine kleine Stärkung auf dem Bootsplatz am Neckarbogen unterhalb des OEG-Bahnhofes. Ansprechpartner für Rückfragen ist seit Jahren der langjährige IG-Schriftführer Christian Schabacker (christian@schabackeronline.de). hat

