Stem-Konzept in diesem Jahr?

Die Konversionsflächen Hammonds und Stem, die Hauptstraße und die Planken – in den großen Dauerbrennern von Seckenheim ist der Vorort im zurückliegenden Jahr wieder ein Stück vorangekommen. Manches steht bereits vor dem Abschluss, Anderes erst vor seinem Start.

Das gilt für die Fläche der ehemaligen Stem-Barracks entlang der Autobahn. Was nicht heißt, dass sich in dieser Frage nichts tut. Im Sommer stellt der Technische Ausschuss des Gemeinderates den Bebauungsplan auf. Auf Druck der Bevölkerung, dem sich die Politik nicht entziehen kann, wird dabei auf Wohnbebauung verzichtet. Bleibt neben „kleinteiligem Gewerbe“ vor allem der Sport. Es besteht also die Chance zu einem großen Sportpark für Seckenheim.

Die TSG ist bereit und in der Lage, einen solch umfassenden Sportpark auf Stem ehrenamtlich zu betreiben: „Wir sind dafür gut aufgestellt“, versichert Vereinschef Andreas Hänssler immer wieder. Allerdings sei der Verein nicht in der Lage, die Baukosten für die nötigen Einrichtungen zu übernehmen, die Hänsslers Berechnung nach sieben Millionen Euro betragen. Zur Finanzierung sei ein Sonderprogramm der Stadt nötig: „Das hat der OB ja auch zugesagt.“

Das alles muss jetzt zwischen Stadt und TSG verhandelt werden. „Möglicherweise wird man den Bürgern im zweiten Quartal 2021 etwas Neues sagen können“, kündigt der Konversionsbeauftragte der Stadt, Klaus-Jürgen Ammer, im Herbst an. Wenn das Konzept steht und auch politisch grünes Licht hat, dann kann Ammer Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) beginnen.

Und wann wird der/die erste Sporttreibende hier loslegen können? „Nachdem die Grundaussage getroffen ist, welche Flächen wie genutzt werden“, sagt Ammer voraus: „Nach anderthalb bis zwei Jahren.“

Hammonds-Erschließung läuft

Auf den ehemaligen Hammonds-Barracks am Ortsrand ist man schon weiter. Mit der Erschließung des fast zehn Hektar großen Geländes für Wohnungsbau geht es 2020 voran. Wo einst ein Ensemble von Gebäuden stand, liegt nunmehr freies Gelände. „Wir sind im Zeitplan“, versichert Rick Stelter vom Staatlichen Hochbauamt Heidelberg im Herbst.

Im Frühjahr 2021 soll der Bau des 6600 Quadratmeter großen Parks und der Straßen beginnen. Zunächst werden Leitungen verlegt: Wasser und Abwasser, Fernwärme und Strom, Telefon und Internet. Erst wenn diese Erschließung völlig abgeschlossen ist – wohl noch 2021 – , dann will die BImA auf den Markt gehen. Ab 2022 sollen die ersten der 1000 Bewohner hier einziehen.

Doch auch im Ortskern tut sich Einiges. Etwa in der Seckenheimer Hauptstraße. Die langjährige Forderung nach Tempo 30 dort kommt ihrer Umsetzung in 2020 etwas näher: Im Sommer erachtet das Stuttgarter Verkehrsministerium auf parlamentarische Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch hin diese Maßnahme aus Lärmschutzgründen als notwendig: „Die hier ermittelten Werte erfordern ein Einschreiten“, heißt es im Schreiben der obersten Fachbehörde.

Ungeachtet der Forderungen aus Bevölkerung und Politik bleibt die Verwaltung in Bezug auf Tempo 30 in diesem Bereich zunächst noch zurückhaltend. Grund ist die in der Hauptstraße verkehrende Straßenbahn. In einer Stellungnahme verweist die Stadt denn auch auf den aktuellen Pilotversuch in der Feudenheimer Hauptstraße, wo die gleiche Problematik besteht. Erst nach dessen Abschluss Ende 2020 könne entschieden werden, ob auch in Seckenheim Tempo 30 gelten soll.

Was den ÖPNV angeht, so kommt die RNV einigen Forderungen der Bürgerinitiative ABÖ entgegen. Anfang 2020 reduziert sie die Fahrten großer Busse zu Nachtzeiten zu Gunsten einer Ruf-Taxi-Lösung. Im November gibt sie bekannt, ab Januar 2021 im Abendverkehr in Seckenheim/Suebenheim elektrisch betriebene Shuttlebusse auf Abruf einzusetzen. Die ABÖ ist noch nicht zufrieden – vor allem, was den Verkehr am Tage angeht. Im Februar soll das von ihr im August vorgelegte Alternativkonzept diskutiert werden.

Ein Dauerbrenner ist zumindest nach Jahren erbitterten Streites erledigt: Im Juli beschließt der Technische Ausschuss, den Zabbe-Brunnen wieder im Ortskern aufzustellen – und zwar vor dem „Engel“. Da die Gewährleistungspflicht für die beim Planken-Umbau erstellten Pflasterflächen erst im Frühjahr 2021 endet, kann erst danach die Brunnenplastik dort installiert werden. Die Kosten beziffert die Verwaltung auf einen „mittleren fünfstelligen“ Betrag, also um die 50 000 Euro, die aber aus dem laufenden Haushalt gedeckt werden können.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.01.2021