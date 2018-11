Sternsinger treffen sich

Auch in St. Aegidius sind engagierte Kinder und Jugendliche unterwegs, um als Sternsinger für soziale Anliegen zu sammeln. Allerdings brauchen sie noch Unterstützung. Am Samstag, 17. November, treffen sich ab 14.30 Uhr interessierte Kinder, Schüler und Jugendliche zu einem „Sternsinger Event Tag“ im Kumbajah, Stengelstraße 3, neben der St. Aegidius Kirche.

Größte Solidaritätsaktion

Alle Kinder und Jugendlichen sind herzlich eingeladen. Es wird an diesem Tag auch Informationen zur Durchführung der Aktion 2019 geben. Wer gerne mehr über die Sternsinger erfahren will oder auch selbst als Sternsinger oder Begleiter mit dabei sein möchte, kann sich für weitere Informationen an das Pfarrbüro Telefon 0621/47 47 74 wenden.

Die Aktion selbst läuft um den 6. Januar unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein: Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ ab. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. hat

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018