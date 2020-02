Straßenfest fällt aus

In einem Schreiben an die Mitglieder der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) hat der IG-Vorstand mit Jürgen Zink, Ulrike Bühler, Nicole Kreusel und Willi Pint mitgeteilt, dass das für 20. und 21. Juni 2020 terminierte Seckenheimer Straßenfest nicht stattfindet, obwohl bereits gewisse Vorarbeiten angelaufen seien. Von den Teilnehmern hätten in letzter Zeit sechs Vereine bzw. Organisationen aus unterschiedlichen, aber verständlichen Gründen ihre Mitwirkung absagen müssen.

Dies bedeute, so der IG-Vorstand, zusätzliche Umlagekosten, eine reduzierte Attraktivität des Festes, erfahrungsgemäß deutlich weniger Gäste am Straßenfestabend, da das attraktive Europameisterschaftsspiel, Deuschland gegen Portugal für diesen Abend angestetzt ist sowie die ungeklärte, aber drohende finanzielle Belastung durch die Anordnung, dass ein Notarzt und ein Krankentransportfahrzeug vor Ort zu sein hat. Das alles würde für die ehrenamtlichen Standbetreiber erhebliche Mehrkosten bringen, so dass die für das Fest verantwortliche IG Vorstandschaft, in Abstimmung mit dem Straßenfest-Organisationsteam, eine Absage des Straßenfestes 2020 beschlossen hat.

„Wir bedauern diese Absage, sie bedeutet jedoch nicht ein grundsätzliches „Aus“ des Straßenfestes, denn bereits im ersten Halbjahr 2020 werden wir uns Gedanken für einen neuen Anlauf 2021 machen“, so das Schreiben abschließend. hat

