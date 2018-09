Straßenfest „wichtig für die Ortsgemeinschaft“

Eine Arbeitsgruppe soll klären, ob das traditionelle Seckenheimer Straßenfest eine Zukunft hat. Alle Gruppen, die beim Fest 2019 mitmachen wollen, sollen ein oder zwei Aktive auf ig-seckenheim@web.de melden.

Dies ist das Resultat einer Besprechung der an dieser Gemeinschaftsveranstaltung 2018 beteiligten Organsiationen und Vereine. Im Siedlerheim Suebenheim begrüßte dazu der Vorstand der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine und Organisationen (IG) mit Jürgen Zink, Willi Pint, Ulrike Bühler und Nicole Kreusel die Vertreter fast aller diesjährigen Festgruppen.

„Das Fest leidet unter ständig steigendem Verwaltungsaufwand“, beklagte Zink. „Mister Straßenfest“, Willi Pint, nannte die erhöhten Auflagen des Brandschutzes und „überzogene Hygienevorgaben“: „Die Durchführung wird immer schwieriger“, so Pint. Viele Vereine beklagten „Personalmangel“ und rückläufige Besucherzahlen.

Rettungswagen wird Pflicht

Dass für 2020 die dann nötige Stellung eines professionellen Rettungswagens noch mehr Geld kostet und der ehrenamtliche Dienst des örtlichen Roten Kreuzes nicht mehr ausreicht, wurde ebenfalls bedauert.

Ohne Spenden und Sponsoring sei das Fest bei 11 000 Euro Etat überhaupt nicht möglich, so Ulrike Bühler. Blieben die Zuwendungen aus, so würde bei einer erhöhten Umlage und allen genannten Problemen der Erlös für einige Vereine lediglich „Geldwechseln“ bedeuten.

Nachdem verschiedene Redner aus ihrer Sicht eine ähnliche Bestandsaufnahme geschildert hatten, wurde unter den teilnehmenden Vereinen diskutiert, ob und wie eine Überarbeitung des „Gesamtkonzeptes Straßenfest Seckenheim“ aussehen könnte. Immerhin bekräftigten auf Nachfrage von Jürgen Zink mehrere Vereine, dass sie grundsätzlich an der Fortsetzung des Straßenfestes interessiert sind.

Dies sind die AWO, der Büchereifreundeskreis, die SPD, die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz, der SV 98/07, der Tennisclub Kurpfalz, die CDU, der Kinderladen Seebärchen, der Sängerbund, die Motorsportfreunde, das Heimatmuseum, die Landfrauen, der BdS, der Badische Rennverein und die Gartenfreunde.

Arbeitsgruppe initiiert

Doch allen Beteiligten war klar, dass die Konzeption überdacht werden muss. Basierend auf der Erfahrung von Willi Pint, der in diesem Jahr letztmals als Chef-Organisator fungierte, und der Finanzsituation, die Ulrike Bühler darlegte, sowie auf frischen Ideen fußend müsse man einen neuen Festentwurf finden.

Nicole Kreusel wird deshalb in den nächsten Wochen jene Namen notieren, die von jedem einzelnen der 16 Festvereine für einen Arbeitskreis „Neues Straßenfest“ benannt werden. Diese Gruppe soll dann bei der Herbstsitzung der IG am 17. Oktober vorgestellt. Dann soll sie auf den Weg geschickt werden, eine Konstellation mit Fakten und Kreativität herbei zu führen, die sehr zeitig deutlich macht, wie und ob es auch 2019 ein Straßenfest geben kann. Die Meldung der Namen soll erfolgen an: ig-seckenheim@web.de.

Stadtrat Ralph Waibel, der an der Sitzung teilnahm, will unterdessen gemeinsam mit den Kollegen Marianne Seitz und Holger Schmid weiter daran arbeiten, dass zunindest die städtischen Gebühren von der Kommune übernommnen werden. Denn das Straßenfest sei „wichtig für die Ortsgemeinschaft“, wie immer wieder betont wurde. hat

