Straßenfest wird besprochen

Vertreter der am Seckenheimer Straßenfest teilnehmenden Vereine sind zu einem Vorbereitungstreffen am Dienstag, 9. April , um 19 Uhr in den Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr, Seckenheimer Hauptstraße 158, eingeladen. Das Organisationsteam der IG bittet, dass von jedem Verein, der am Straßenfest teilnimmt, mindestens ein Delegierter zur Sitzung anwesend ist.

Es wird ferner auch nochmals an die Meldung der Standangebote von Speisen und Getränken an die E-Mail-Adresse bg-seckenheim@online.de erinnert. Das von der Interessengemeinschaft Seckenheimer Vereine (IG) ausgerichtete Seckenheimer Straßenfest findet am 29. und 30. Juni statt. hat

