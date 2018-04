Straßensperrung soll Mitte Mai enden

Anzeige

Die Sperrung der Rastatter Straße im Ortskern von Seckenheim auf Grund einer privaten Baumaßnahme soll „spätestens Mitte Mai 2018“ abgeschlossen sein. Dies versicherte die Stadt Mannheim jetzt auf Anfrage des „MM“ vom Donnerstag. Damit würden auch die Probleme der Anwohner mit der Abfallentsorgung beendet sein.

Wegen eines privaten Bauvorhabens ist die Rastatter Straße zwischen Haupt- und Zähringer Straße seit Mitte September 2017 gesperrt. Für die Anwohner bedeutet dies massive Belastungen – vor allem im Bereich der Abfallentsorgung. Da die Müllfahrzeuge nicht mehr in die Straße einfahren, sind die Anwohner aufgefordert, ihre Mülltonnen an einem der beiden Enden der Straße aufzustellen, also entweder an der Haupt- oder der Zähringer Straße.

Vor allem für ältere Menschen ist es kaum zu bewältigen, die schweren, weil vollen Tonnen über Dutzende von Metern zu ziehen. Auch die lange Dauer dieses Zustandes – zunächst war der Abschluss für Ende Dezember 2017 angekündigt – ärgert die Anwohner massiv.