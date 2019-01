Tannenbaumweitwurf und Schrottwichtelautomat

Die Idee war gut, die Umsetzung gelungen, doch leider spielte das Wetter nicht mit. Der erste „Seggema Winterzauber“, ein Event für Groß und Klein, das von der Freiwilligen Feuerwehr Seckenheim und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), Ortsverein Seckenheim, organisiert wurde, litt stark unter dem Regen, zumindest der Part im Außenbereich. Doch die Gäste, die gekommen waren, zeigten sich voll des Lobes und genossen Deftiges und Süßes bei bester Musik von DJ Tanne.

Im vergangenen Jahr hatte der Seckenheimer Ortsverein des DRK zu seinem letzten Handarbeitsmarkt ins evangelische Gemeindehaus eingeladen. Die Verantwortlichen um DRK-Chef Michael Sauer überlegten sich eine Ersatzveranstaltung, wenn das Gemeindehaus abgerissen wird. Schnell kamen die Rotkreuzler mit der Freiwilligen Feuerwehr über ein gemeinsames Fest überein. Die Floriansjünger um Kommandant Stephan Seitz haben schon öfter mit dem DRK zusammengearbeitet, die beiden Hilfsorganisationen unterstützen sich seit Jahren gegenseitig.

Ersatz für Weihnachtsmarkt

Von dem anfangs angedachten gemeinsamen Weihnachtsmarkt sind die Veranstalter aufgrund der zahlreichen Termine in der Vorweihnachtszeit schnell abgekommen und haben sich für den „Seggema Winterzauber“ im Januar entschieden. Die Fahrzeughalle und das Gelände des DRK am OEG-Bahnhof sollten Dreh und Angelpunkt sein für ein „Event für Groß und Klein“, wie es in der Einladung hieß.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit begann der Winterzauber, der mit ausgewöhnlichen Attraktionen aufwartete. Für Kinder und Jugendliche standen Fackelläufe auf dem Plan. Mitglieder der Jugendfeuerwehr und des Jugendrotkreuzes begleiteten die Rundgänge am Neckar. Beim „Tannenbaumweitwurf“ konnten Kraft und Technik unter Beweis gestellt werden. Wer wollte, konnte seinen eigenen Weihnachtsbaum von zu Hause mitbringen und nach erfolgreichem Wurf vor Ort belassen.

Für die Gäste, die keinen Baum im Gepäck hatten, standen auch einige „Sportgeräte“ bereit, die aber nur nach den „Seggema-Tannenbaumweitwurf-Regeln“ geworfen werden durften. Treffsicherheit war beim Nagelholz gefragt. Die Neugier der Besucher weckte der „Schrottwichtelautomat“, der unbrauchbare Überraschungen ausgab und so manchen neuen Besitzer zum Schmunzeln brachte.

Aufgrund des teilweise starken Regens fielen die Freiluftattraktionen buchstäblich ins Wasser. Umso mehr Betrieb herrschte dagegen in der DRK-Fahrzeughalle. Hier waren Biergarnituren aufgebaut, aber es gab auch eine Art Lounge mit ausgelegtem Teppich und Sitzmöbeln aus Holzpaletten. Winterliche Accessoires wie Ski, Schlittschuhe und Schlitten sowie stimmungsvolle Lichter sorgten für Behaglichkeit.

Am offenen Feuer konnten Marshmallows, Stockbrot oder Bratwürste gegrillt werden. Zur Stärkung standen süße Crêpes oder deftige Glühweinburger bereit sowie kühle und wärmende Getränke. DJ Tanne unterhielt alle Musikfans mit fetziger Musik und animierte diejenigen, denen es kalt war, zum Warmtanzen. Drinnen gab es gute Stimmung, während die großen Regentropfen auf das Hallendach prasselten. Katja Berlinghoff und eine zehnköpfige Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr aus Ilvesheim ließen es sich nicht nehmen, bei ihren befreundeten Kollegen in Seckenheim vorbei zu schauen. Die Ilvesheimerin lobte denn auch die „geniale Idee für das Fest im Winter“.

Auch Hannelore Mehner gefiel die Art der Veranstaltung und freute sich über Deko und Ambiente. Sie hofft auf eine Neuauflage im nächsten Jahr – „doch dann bei trockenem Winterwetter, gerne mit ein wenig Schnee“, wie die Seckenheimerin ergänzte. Damit sprach sie etlichen Besuchern aus der Seele, so auch einer Abordnung der Seckenheimer Zabbe mit Prinzessin Sandra II.

Info: Fotostrecke: morgenweb.de/seckenheim

